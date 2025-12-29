Caluroso y tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

Calor en la provincia de Mendoza para este lunes. Foto: Cristian Lozano

Amanecerá el cielo despejado y a partir de las 15:00 horas, inicio de convección tanto en el Oeste del Gran Mendoza como en la zona Sur de la provincia. Las tormentas en el Sur podrían ser importantes y con probabilidad de granizo. Posteriormente, se extenderían al Valle de Uco y durante la noche hacia la zona Este, también con posible caída de granizo. En Alta Montaña permanecerá despejado durante todo el día.

Temperatura promedio en la provincia de Mendoza Mínima: 18 °C. (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco).

Mínima: 21 °C. (resto de la provincia).

Máxima: 36 °C. (zona Central y Oeste).

Máxima: 37 °C. (zona Este). Pronóstico extendido para la provincia de Mendoza Para el día martes 30 de diciembre se espera una jornada muy calurosa con nubosidad variable y vientos leves del sudeste.

La circulación de este viento tipo brisa leve será desde el este hacia el oeste, entre las 12:00 y las 21:00 horas abarcando toda la provincia, especialmente en la franja Oeste.

El cielo despejado durante la mañana. A partir de las 15:00 horas, inicio de la convección en el Oeste del Gran Mendoza, extendiéndose luego hacia el norte del Valle de Uco y posteriormente afectando el Gran Mendoza en su conjunto. No se prevén tormentas en zona Este ni en zona Sur de Mendoza. Alta Montaña: cielo totalmente despejado durante toda la jornada. Temperatura promedio en la provincia de Mendoza Mínima: 18 °C. (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco).

Mínima: 21 °C. (resto de la provincia).

Máxima: 35 °C. (promedio provincial).