Caluroso y tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

La jornada de este lunes presentará en la provincia de Mendoza, un tiempo caluroso y con probabilidades de tormentas en buena parte del territorio.
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este lunes 29 de diciembre en la provincia de Mendoza una jornada muy calurosa con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste.
Amanecerá el cielo despejado y a partir de las 15:00 horas, inicio de convección tanto en el Oeste del Gran Mendoza como en la zona Sur de la provincia. Las tormentas en el Sur podrían ser importantes y con probabilidad de granizo. Posteriormente, se extenderían al Valle de Uco y durante la noche hacia la zona Este, también con posible caída de granizo. En Alta Montaña permanecerá despejado durante todo el día.
Para el día martes 30 de diciembre se espera una jornada muy calurosa con nubosidad variable y vientos leves del sudeste.
La circulación de este viento tipo brisa leve será desde el este hacia el oeste, entre las 12:00 y las 21:00 horas abarcando toda la provincia, especialmente en la franja Oeste.
El cielo despejado durante la mañana. A partir de las 15:00 horas, inicio de la convección en el Oeste del Gran Mendoza, extendiéndose luego hacia el norte del Valle de Uco y posteriormente afectando el Gran Mendoza en su conjunto. No se prevén tormentas en zona Este ni en zona Sur de Mendoza. Alta Montaña: cielo totalmente despejado durante toda la jornada.