Mascotas en vacaciones

Cómo cuidar a tu perro en la costa: guía esencial para este verano 2026

Ir a la playa con tu mascota puede ser un sueño o una pesadilla. Conocé qué evitar y cómo cuidar tu perro para disfrutar el verano 2026 sin sustos.

Cómo cuidar a tu perro en la costa: guía esencial para este verano 2026

Cómo cuidar a tu perro en la costa: guía esencial para este verano 2026

 Por Analía Martín

Con la llegada de las vacaciones y el verano 2026 ya instalado, miles de mendocinos preparan el auto para encarar hacia la costa atlántica o las playas de Chile. Sin embargo, lo que para nosotros es puro placer, para un perro puede representar un desafío físico importante si no tomamos las precauciones necesarias frente al sol y el mar.

Peligros invisibles en la arena durante el verano 2026

Uno de los mayores riesgos que enfrentan los caninos en la playa es el golpe de calor, una emergencia médica que puede ser fatal en cuestión de minutos. Es fundamental entender que los perros no transpiran como nosotros y regulan su temperatura principalmente a través del jadeo. Por eso, la sombra constante y el agua fresca deben ser prioridades absolutas durante toda la jornada frente al mar.

Además del calor extremo, la arena misma puede convertirse en un enemigo silencioso para las almohadillas de sus patas. Si la arena está demasiado caliente para tus pies descalzos, definitivamente lo está para los de tu mascota, pudiendo causar quemaduras severas. Siempre es recomendable realizar "la prueba de los 5 segundos" sobre el suelo antes de permitir que ellos caminen o corran libremente.

perro sentado en la playa, verano 2026, vacaciones
Verano 2026 | Guía práctica para que todos los miembros del hogar disfruten de sus vacaciones

Verano 2026 | Guía práctica para que todos los miembros del hogar disfruten de sus vacaciones

Cuidados vitales: el agua salada y la higiene

Un error común entre los viajeros es permitir que los perros beban agua de mar, lo cual suele provocar cuadros de deshidratación y diarreas agudas. El consumo de sal en grandes cantidades irrita el sistema digestivo y puede generar una intoxicación por sodio muy peligrosa. Siempre debés llevar un bowl y abundante agua mineral para ofrecerle de manera frecuente, incluso si no parece tener sed.

Al terminar el día, el cuidado debe continuar una vez que regresamos del balneario o del parador. Es indispensable darle un baño con agua dulce para eliminar los restos de salitre y arena que quedan atrapados en su pelaje. Estos residuos suelen causar dermatitis, picazón persistente e irritaciones en los ojos y oídos que podrían arruinarle el descanso a toda la familia.

perro en la playa, vacaciones
La arena puede generar irritación en la piel de tu perro si no lo bañas como corresponde

La arena puede generar irritación en la piel de tu perro si no lo bañas como corresponde

Checklist para un día de playa seguro:

  • Protector solar específico: Aplicar en nariz y puntas de las orejas, especialmente en perros de pelaje blanco o corto.
  • Sombrilla propia: Asegurá un lugar con ventilación donde el sol no llegue de forma directa en ningún momento.
  • Identificación actualizada: El ruido de las olas o los juegos pueden desorientarlos; usá siempre collar con chapita y contacto.
  • Evitar las horas pico: Entre las 11 y las 16 horas, lo ideal es que la mascota permanezca bajo techo y en ambientes frescos.

Disfrutar de la playa con nuestro perro es posible si actuamos con responsabilidad y previsión constante. La clave del éxito en estas vacaciones será siempre la observación atenta de su comportamiento y el respeto por sus límites físicos. Un dueño informado es la mejor garantía para que el descanso sea placentero para todos los integrantes del hogar.

Temas
