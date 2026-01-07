Atención viajeros: el Paso Los Libertadores cerrará esta medianoche por pronóstico adverso

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá abierto hasta la medianoche y luego será cerrado por razones climáticas. Las autoridades informaron que en alta montaña se esperan lluvias intensas que pueden producir deslizamientos y afectar la seguridad vial en la zona cordillerana.
Paso Internacional Los Libertadores: operativo de cierre nocturno por seguridad vial
Autoridades argentinas informaron que el cruce permanecerá abierto para todo tipo de vehículos hasta las 00 horas de este miércoles 7 de enero, mientras que en Uspallata se implementará un corte de circulación desde las 22. La medida fue confirmada por las autoridades ante el pronóstico de lluvias intensas en la zona de alta montaña.
Las condiciones previstas para la tarde, noche y madrugada incluyen precipitaciones fuertes que podrían provocar deslizamientos con material de arrastre, lo que impediría garantizar condiciones seguras de transitabilidad en la ruta internacional que une Argentina y Chile.
Ante este escenario, el Paso Internacional será cerrado una vez que finalice la circulación autorizada hasta la medianoche, medida que busca prevenir incidentes viales y proteger a los usuarios que transitan por la cordillera.
Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores
Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.
Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.
Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.
Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.
Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores
Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.