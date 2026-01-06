Cuándo se desarma el árbol de Navidad y cómo hacerlo correctamente

Tras finalizar las fiestas, muchas personas se preguntan cuál es el momento ideal para desarmar el árbol de Navidad. En esta nota te contamos la fecha recomendada y todos los consejos que debés tener en cuenta para hacerlo correctamente en casa.
Tras finalizar las fiestas, muchas personas se preguntan cuál es el momento ideal para desarmar el árbol de Navidad. En esta nota te contamos la fecha recomendada y todos los consejos que debés tener en cuenta para hacerlo correctamente en casa.
El armado del árbol de Navidad suele hacerse el 8 de diciembre, en coincidencia con la celebración de la Inmaculada Concepción. Su follaje que no se marchita simboliza la eternidad, mientras que las luces recuerdan la luz de Cristo.
En cuanto a cuándo desarmarlo, no existe una fecha obligatoria. Muchas familias argentinas lo hacen el 6 de enero, Día de Reyes, ya que marca el cierre de la temporada navideña tras la llegada de los regalos de los niños.
Otros prefieren esperar unos días más, hasta el 8 de enero, cumpliendo así un mes completo desde que decoraron el árbol. En realidad, cada hogar tiene su propia tradición: lo importante es guardar el árbol cuando sientan que las celebraciones han llegado a su fin.
Según ChatGPT, el reconocido chatbot de inteligencia artificial, así es el paso a paso para desarmar el árbol de Navidad de forma segura y ordenada:
Apagá las luces y desconectá todos los cables. Sacálas con cuidado, enrollándolas para evitar enredos y verificá que ninguna bombilla esté rota o que los cables estén dañados.
Comenzá retirando los ornamentos más grandes y pesados, y luego las bolas, guirnaldas y demás decoraciones. Guardalos en cajas acolchadas o envueltos en papel burbuja para protegerlos.
Sacá la estrella o cualquier figura que esté en la punta con delicadeza, cuidando que no se dañen las ramas ni otros adornos.
Separá las ramas por niveles y guardá cada sección en su funda o caja original. Esto facilita el armado del árbol el próximo año y ayuda a conservarlo en buen estado.
Barré o aspirá las agujas que hayan caído y guardá todos los adornos, luces y accesorios en un lugar seco y seguro, listo para la próxima Navidad.
Con un poco de organización y atención a los detalles, desarmar el árbol de Navidad puede ser una tarea sencilla. Además de facilitar el orden en el hogar, permite preparar todo para el próximo año y mantener las decoraciones en buen estado.