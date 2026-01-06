6 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
De interés

Cuándo se desarma el árbol de Navidad y cómo hacerlo correctamente

Tras las fiestas, descubrí cuál es el momento ideal para desarmar el árbol de Navidad y todos los consejos para hacerlo fácil y seguro en casa.

Cuándo se desarma el árbol de Navidad y cómo hacerlo correctamente

Cuándo se desarma el árbol de Navidad y cómo hacerlo correctamente

Gemini (IA)
 Por Juan Pablo Strappazzon

Tras finalizar las fiestas, muchas personas se preguntan cuál es el momento ideal para desarmar el árbol de Navidad. En esta nota te contamos la fecha recomendada y todos los consejos que debés tener en cuenta para hacerlo correctamente en casa.

árbol de navidad (2)
No dejes tu árbol mucho tiempo: cuándo y cómo desarmarlo correctamente

No dejes tu árbol mucho tiempo: cuándo y cómo desarmarlo correctamente

Desarmar el árbol de Navidad: todo lo que debés saber

El armado del árbol de Navidad suele hacerse el 8 de diciembre, en coincidencia con la celebración de la Inmaculada Concepción. Su follaje que no se marchita simboliza la eternidad, mientras que las luces recuerdan la luz de Cristo.

Lee además
Calor en la calle, frío en la oficina: 5 claves para evitar el choque térmico en Mendoza
Claves contra el choque térmico

Calor en la calle, frío en la oficina: 5 claves para evitar el choque térmico en Mendoza
Qué pasa si tomo café sin azucar todas las mañanas, según expertos
A tener en cuenta

Qué pasa si tomás café sin azúcar todas las mañanas, según expertos

En cuanto a cuándo desarmarlo, no existe una fecha obligatoria. Muchas familias argentinas lo hacen el 6 de enero, Día de Reyes, ya que marca el cierre de la temporada navideña tras la llegada de los regalos de los niños.

Otros prefieren esperar unos días más, hasta el 8 de enero, cumpliendo así un mes completo desde que decoraron el árbol. En realidad, cada hogar tiene su propia tradición: lo importante es guardar el árbol cuando sientan que las celebraciones han llegado a su fin.

Cómo desarmar el árbol de Navidad paso a paso

Según ChatGPT, el reconocido chatbot de inteligencia artificial, así es el paso a paso para desarmar el árbol de Navidad de forma segura y ordenada:

  • Retirá las luces

Apagá las luces y desconectá todos los cables. Sacálas con cuidado, enrollándolas para evitar enredos y verificá que ninguna bombilla esté rota o que los cables estén dañados.

  • Quitá los adornos

Comenzá retirando los ornamentos más grandes y pesados, y luego las bolas, guirnaldas y demás decoraciones. Guardalos en cajas acolchadas o envueltos en papel burbuja para protegerlos.

  • Retirá la estrella

Sacá la estrella o cualquier figura que esté en la punta con delicadeza, cuidando que no se dañen las ramas ni otros adornos.

  • Desarmá las ramas

Separá las ramas por niveles y guardá cada sección en su funda o caja original. Esto facilita el armado del árbol el próximo año y ayuda a conservarlo en buen estado.

  • Limpiá el espacio

Barré o aspirá las agujas que hayan caído y guardá todos los adornos, luces y accesorios en un lugar seco y seguro, listo para la próxima Navidad.

Con un poco de organización y atención a los detalles, desarmar el árbol de Navidad puede ser una tarea sencilla. Además de facilitar el orden en el hogar, permite preparar todo para el próximo año y mantener las decoraciones en buen estado.

Temas
Seguí leyendo

Cómo cuidar a tu perro en la costa: guía esencial para este verano 2026

Horóscopo chino: descubre cómo será tu 2026

Cómo armar la mochila perfecta para un día de trekking

Ni un corte de pelo ni sólo darle agua: cómo proteger a tu mascota del calor extremo en Mendoza

Ideas para organizar un picnic perfecto en un parque mendocino

El efecto "borrón y cuenta nueva": qué le pasa a la mente en Año Nuevo

Golpe de calor en perros: cómo prevenirlo con soluciones y consejos prácticos

Por qué algunas personas escuchan música muy fuerte, según la psicología

Las Más Leídas

El piloto mendocino continúa con pronóstico reservado y su estado de salud es delicado
Tras 17 días de internación en Mendoza

Juan Cruz Yacopini fue trasladado a Buenos Aires y su estado de salud sigue siendo delicado

Sé que esta persona está detenida y que es un policía, pero quiero que todos paguen por lo que le hicieron a mi hija, dijo Nélida video
Conmoción

"¿Por qué mataron a mi hija?": el duro relato de la madre de la mujer baleada en Guaymallén

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores
Atención conductores

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores

Promociones bancarias en enero 2026: descuentos en supermercados, indumentaria y combustible
ECONOMÍA FAMILIAR

Promociones bancarias en enero 2026: descuentos en supermercados, indumentaria y combustible

Sigue el calor en Mendoza este martes. Conocé el pronóstico del tiempo.
El clima

Calor, Zonda y tormentas: el pronóstico del tiempo para este martes 6 de enero en Mendoza