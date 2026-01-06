Cuándo se desarma el árbol de Navidad y cómo hacerlo correctamente

Tras finalizar las fiestas, muchas personas se preguntan cuál es el momento ideal para desarmar el árbol de Navidad . En esta nota te contamos la fecha recomendada y todos los consejos que debés tener en cuenta para hacerlo correctamente en casa.

El armado del árbol de Navidad suele hacerse el 8 de diciembre , en coincidencia con la celebración de la Inmaculada Concepción . Su follaje que no se marchita simboliza la eternidad, mientras que las luces recuerdan la luz de Cristo.

En cuanto a cuándo desarmarlo , no existe una fecha obligatoria. Muchas familias argentinas lo hacen el 6 de enero , Día de Reyes, ya que marca el cierre de la temporada navideña tras la llegada de los regalos de los niños.

Otros prefieren esperar unos días más, hasta el 8 de enero , cumpliendo así un mes completo desde que decoraron el árbol. En realidad, cada hogar tiene su propia tradición: lo importante es guardar el árbol cuando sientan que las celebraciones han llegado a su fin .

Cómo desarmar el árbol de Navidad paso a paso

Según ChatGPT, el reconocido chatbot de inteligencia artificial, así es el paso a paso para desarmar el árbol de Navidad de forma segura y ordenada:

Retirá las luces

Apagá las luces y desconectá todos los cables. Sacálas con cuidado, enrollándolas para evitar enredos y verificá que ninguna bombilla esté rota o que los cables estén dañados.

Quitá los adornos

Comenzá retirando los ornamentos más grandes y pesados, y luego las bolas, guirnaldas y demás decoraciones. Guardalos en cajas acolchadas o envueltos en papel burbuja para protegerlos.

Retirá la estrella

Sacá la estrella o cualquier figura que esté en la punta con delicadeza, cuidando que no se dañen las ramas ni otros adornos.

Desarmá las ramas

Separá las ramas por niveles y guardá cada sección en su funda o caja original. Esto facilita el armado del árbol el próximo año y ayuda a conservarlo en buen estado.

Limpiá el espacio

Barré o aspirá las agujas que hayan caído y guardá todos los adornos, luces y accesorios en un lugar seco y seguro, listo para la próxima Navidad.

Con un poco de organización y atención a los detalles, desarmar el árbol de Navidad puede ser una tarea sencilla. Además de facilitar el orden en el hogar, permite preparar todo para el próximo año y mantener las decoraciones en buen estado.