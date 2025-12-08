Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María: origen e importancia para los fieles

Cada 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María , donde se rinde homenaje a una figura central en la religión cristiana. En esta fecha, los fieles participan en actos y ceremonias religiosas, uniendo su fe en una misma devoción. Además, muchos aprovechan la ocasión para armar el árbol de Navidad.

Como una importante celebración litúrgica, este día combina la fe católica con un momento familiar que marca el inicio de la temporada navideña. Aunque hoy se asocia mayormente con la preparación del árbol de Navidad , su origen religioso tiene raíces mucho más antiguas.

Fiestas Por qué se arma el árbol de Navidad el 8 de diciembre

La fecha fue proclamada oficialmente en 1854 , cuando la Iglesia Católica declaró que, en este día, la Virgen María quedó libre del pecado original por los méritos de su hijo, Jesucristo.

Los inicios de esta celebración se remontan a España en 1644 , cuando los fieles se unieron para rendir homenaje a la Virgen por su papel en la Batalla de Empel. Sin embargo, la tradición tomó forma definitiva en 1854, cuando el Papa Pío IX recibió la solicitud de declarar el dogma, y el Vaticano lo aprobó ese mismo año.

El 8 de diciembre fue elegido siguiendo un cálculo matemático: se restó la fecha de nacimiento de la Virgen, el 8 de septiembre, hasta determinar el día exacto de su concepción por sus progenitores, Ana y Joaquín.

Cuándo y cómo se celebra en Argentina

Según lo establecido por la ley 24.445, sancionada el 23 de diciembre de 1994 durante la presidencia de Carlos Menem, el 8 de diciembre es considerado un feriado nacional. Además, muchas familias aprovechan esta fecha para armar el árbol de Navidad y decorar sus hogares de cara a la celebración de la Nochebuena, el 24 de diciembre. / Clarín

En definitiva, el Día de la Inmaculada Concepción combina tradición religiosa y costumbres familiares que marcan el inicio de la temporada navideña. Si querés conocer más sobre el simbolismo del árbol de Navidad y cómo convertir su armado en un ritual especial, podés leer la nota completa aquí.