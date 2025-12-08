En la previa al tratamiento legislativo, Javier Milei manifestó su apoyo al proyecto minero PSJ Cobre Mendocino

Este martes, la Cámara de Senadores de Mendoza decidirá qué sucede con el proyecto PSJ Cobre Mendocino . En la previa al tratamiento legislativo, el presidente Javier Milei manifestó su apoyo a la minería en la provincia y apuntó contra los opositores.

"La Legislatura de Mendoza tiene la enorme oportunidad de dar la sanción definitiva al Proyecto PSJ Cobre Mendocino , que traerá una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre", así inició Milei su mensaje de apoyo a la iniciativa minera.

Posteriormente, manifestó su descontento con la oposición. "Para sorpresa de nadie, el kirchnerismo no acompaña. Siguiendo la línea de los últimos 25 años, estando siempre en contra del sector privado , de la inversión, del progreso y del trabajo", indicó.

El proyecto minero está ubicado en Uspallata, departamento de Las Heras y ya cuenta con el aval de la Cámara de Diputados, por lo que solo resta la habilitación del Senado para que avance en la construcción de la mina y luego la explotación.

PSJ Cobre Mendocino Uspallata En la previa al día clave, el Presidente apoyó a PSJ Cobre Mendocino. Sitio Andino

Javier Milei y su apoyo a la minería en Mendoza

El primer mandatario argentino expresó su sentimiento de esperanza ante el escenario político en la provincia. "Confiamos en que el proyecto se apruebe, porque es lo más cerca que se ha estado de poner en marcha definitiva la minería de Mendoza en los últimos 20 años", publicó.

Mendoza es una provincia altamente competitiva que ha posicionado sus emblemáticos vinos en los mercados más exigentes del mundo. Con el mismo nivel de competitividad hoy busca posicionarse como productora minera. Mendoza es una provincia altamente competitiva que ha posicionado sus emblemáticos vinos en los mercados más exigentes del mundo. Con el mismo nivel de competitividad hoy busca posicionarse como productora minera.

Para concluir, Milei manifestó: "Todo nuestro apoyo a la provincia y a todos los que quieran una Argentina más libre y próspera, tal como hemos promovido hace más de un año con la sanción del Pacto de Mayo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1998124498248155244?t=CdEmys9CoOJna6Ewm363pw&s=19&partner=&hide_thread=false Mañana la Legislatura de Mendoza tiene la enorme oportunidad de dar la sanción definitiva al Proyecto PSJ Cobre Mendocino, que traerá una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre.



Para sorpresa de… — Javier Milei (@JMilei) December 8, 2025

Repercusiones luego del acompañamiento de Milei

El director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal, también publicó a través de la red social X, tras el mensaje de Milei. "Gracias Sr. Presidente por el gran apoyo a los que hace tiempo venimos trabajando incansablemente por generar una minería sostenible para nuestra provincia", expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JeronimoShantal/status/1998126953258180962&partner=&hide_thread=false Gracias Sr. Presidente @JMilei por el gran apoyo a los que hace tiempo venimos trabajando incansablemente por generar una #minería sostenible para nuestra provincia https://t.co/kJA8CrGeNi — Jeronimo Shantal (@JeronimoShantal) December 8, 2025

La exministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, se sumó al mensaje del Presidente. "Mendoza tiene la oportunidad de crecer, de generar trabajo, riqueza y desarrollo. Y, como siempre, el kirchnerismo del otro lado: frenando, trabando y oponiéndose al progreso. Nada nuevo. Es hora de hacer lo que hace años funciona del otro lado de la cordillera", expresó. La diputada electa también le envió un mensaje de aliento a la vicegobernadora Hebe Casado.