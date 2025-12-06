6 de diciembre de 2025
Javier Milei viaja a Noruega para acompañar a Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

El Presidente estará en Oslo para respaldar a Corina Machado en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, según confirmó la campaña de la dirigente.

La confirmación de la presencia de Milei en Noruega fue publicada desde el comando oficial de campaña de Machado en un mensaje que compartió el propio mandatario en X.

Además de Milei, Machado estará acompañado de los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Raúl Mulino; y el líder opositor venezolano, Edmundo González.

Quién es María Corina Machado

María Corina Machado es perseguida por la administración de Nicolás Maduro, líder al que se enfrentó no solo en las urnas sino en el plano político. Ante esa situación, su equipo trabaja en construcción de garantías de seguridad que le permitan a la venezolana dejar el país y viajar a recibir la premiación.

Ingeniera de profesión y madre de tres hijos, Machado comenzó su camino político en 2002, cuando creó la organización Súmate, que impulsó un referendo para revocar el mandato del entonces presidente Hugo Chávez.

Corina Machado es la representante del liberalismo en Venezuela.

Cómo está la relación política entre Argentina y Venezuela

La Argentina y Venezuela mantienen un fuerte enfrentamiento político desde la llegada de Milei a la presidencia en diciembre de 2023.

La última crisis se desató el pasado 8 de diciembre, cuando el gendarme argentino Nahuel Gallo fue detenido tras su ingreso a Venezuela y acusado de espionaje, un caso que generó una fuerte reacción por parte del gobierno de Milei.

