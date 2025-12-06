Javier Milei viaja a Noruega para acompañar a Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz.

El presidente Javier Milei viajará a Oslo, Noruega , para acompañar este miércoles a la dirigente venezolana Corina Machado en la entrega del premio Nobel de la Paz .

La confirmación de la presencia de Milei en Noruega fue publicada desde el comando oficial de campaña de Machado en un mensaje que compartió el propio mandatario en X.

En Córdoba Javier Milei presentó a los F-16 "como a los nuevos custodios del espacio argentino"

Día histórico Así fue el imponente vuelo de los F-16 por el cielo de CABA y Córdoba

Además de Milei, Machado estará acompañado de los presidentes de Paraguay , Santiago Peña; de Ecuador , Daniel Noboa; de Panamá , José Raúl Mulino; y el líder opositor venezolano, Edmundo González.

¡Gracias, Argentina, por acompañar la libertad! Nuestro profundo agradecimiento al presidente Javier Milei ( @JMilei ) por confirmar su asistencia a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, acompañando a la líder de Venezuela @MariaCorinaYA . Su presencia en Noruega… pic.twitter.com/nIdDMdZK2u

María Corina Machado es perseguida por la administración de Nicolás Maduro, líder al que se enfrentó no solo en las urnas sino en el plano político. Ante esa situación, su equipo trabaja en construcción de garantías de seguridad que le permitan a la venezolana dejar el país y viajar a recibir la premiación.

Ingeniera de profesión y madre de tres hijos, Machado comenzó su camino político en 2002, cuando creó la organización Súmate, que impulsó un referendo para revocar el mandato del entonces presidente Hugo Chávez.

Corina Machado es la representante del liberalismo en Venezuela.

Cómo está la relación política entre Argentina y Venezuela

La Argentina y Venezuela mantienen un fuerte enfrentamiento político desde la llegada de Milei a la presidencia en diciembre de 2023.

La última crisis se desató el pasado 8 de diciembre, cuando el gendarme argentino Nahuel Gallo fue detenido tras su ingreso a Venezuela y acusado de espionaje, un caso que generó una fuerte reacción por parte del gobierno de Milei.