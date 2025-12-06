6 de diciembre de 2025
En Córdoba

Javier Milei presentó los F-16: "Ahora estaremos más seguros con los nuevos custodios del espacio argentino"

El presidente Javier Milei junto al ex ministro Luis Petri criticó a los gobiernos anteriores por “dejarnos indefensos” en el acto de presentación de los F-16.

Javier Milei presentó los F-16 y dijo que ahora estaremos más seguros con los nuevos custodios del espacio argentino.

Javier Milei presentó los F-16 y dijo que "ahora estaremos más seguros con los nuevos custodios del espacio argentino".

El presidente Javier Milei criticó a los gobiernos anteriores por “dejarnos indefensos” durante la presentación de los primeros aviones F-16 en la ciudad de Río Cuarto en Córdoba y remarcó que "ahora estaremos más seguros con los nuevos custodios del espacio argentino".

Junto al ex ministro de Defensa y actual diputado nacional, Luis Petri, el mandatario nacional encabezó la recepción formal de estas primeras aeronaves y aseguró que la jornada era un "día histórico para los argentinos" a la vez que dijo sentirse "orgulloso" por la compra de los F-16.

“Después de una ansiosa espera, tengo finalmente detrás mío los primeros seis aviones de combate F-16. Con esta importante inversión en armamento militar, vamos a robustecer sustancialmente nuestra fuerza aérea”, afirmó Milei.

“Esta incorporación es fundamental porque los gobiernos anteriores nos habían dejado sin defensas. Nuestro Gobierno, en cambio, está decidido a rectificar décadas de destrato hacia nuestras queridas Fuerzas Armadas", remarcó el presidente en su discurso.

Javier Milei defendió el nombramiento de Presti en Defensa

Con la salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa, el mandatario le dedicó unas palabras: “Petri deja un legado enorme y estos aviones son su mayor testamento".

También se refirió a su sucesor, el teniente Carlos Presti, como “una persona dispuesta a hacer lo correcto por la patria”. “Es un hombre con disciplina y coraje, no nos extraña que sean los políticos de estirpe los que lo critican”, dijo Milei.

En esa línea, el mandatario cruzó a la oposición a quien calificó de mantener “una postura infantil”.

"Esta incorporación es fundamental porque los gobiernos anteriores nos habían dejado sin defensas

“Esta incorporación es fundamental porque los gobiernos anteriores nos habían dejado sin defensas", dijo Milei.

Por último, el presidente también cuestionó la visión de soberanía de los gobiernos anteriores: “Durante estos veinte años hicieron diametralmente lo opuesto. Se llenaron la boca hablando de soberanía por décadas, pero nos entregaron un país pobre e indefenso. Desfinanciaron a nuestras Fuerzas Armadas e intentaron demonizarlas ante la sociedad para obtener un rédito político”. En contraste, Milei sostuvo que “la única forma de tener un país soberano es construyendo riqueza y construyendo las capacidades para defenderla”.

Los aviones F-16 llegaron a la Argentina

La compra a Dinamarca incluyó un total de veinticuatro aviones F-16 A/B Block 15 MLU, modernizados al estándar “Tape 6.5”: 16 monoplazas y ocho biplazas destinados a entrenamiento. Además, la operación contempló la incorporación de armamento, equipamiento de apoyo, cuatro simuladores de vuelo, ocho motores, cascos de última generación y repuestos para cinco años, con una entrega gradual de cuatro aviones por año.

El traslado de los primeros seis aviones comenzó el 28 de noviembre desde Vojens, Dinamarca, con una primera escala en la Base Aérea Zaragoza, en España, y una segunda en la Base Aérea Gando, en las Islas Canarias.

El traslado de los primeros seis aviones comenzó el 28 de noviembre desde Vojens, Dinamarca.

El traslado de los primeros seis aviones comenzó el 28 de noviembre desde Vojens, Dinamarca.

Desde allí, los cazas cruzaron el Atlántico hacia Natal, en el norte de Brasil, con el apoyo de aviones de reabastecimiento en vuelo KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ayer viernes llegaron a la Argentina.

El envío inicial está compuesto por cuatro biplazas F-16BM (matrículas M1004, M1005, M1007 y M1008) y dos monoplazas F-16AM (matrículas M1009 y M1020), acompañados por un Boeing 737 T-99 “Islas Malvinas” y un KC-130H TC-69 para misiones de búsqueda y rescate.

