6 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Nueva adquisición

Luis Petri se despide con el vuelo de los F-16: adelantan la presentación por cuestiones climáticas

El acto para mostrar los primeros seis F-16 adquiridos en Dinamarca marcará la partida de Luis Petri del Ministerio de Defensa.

Por Sitio Andino Política

En su despedida al Ministerio de Defensa de la Nación, Luis Petri presentará los seis aviones militares F-16 adquiridos en Dinamarca. Si bien el acto oficial estaba planificado para el domingo, por razones climáticas fue adelantado y se hará este sábado.

“Es absolutamente necesario este armamento, porque de lo contrario uno declama soberanía pero no la ejerce si no tiene aviones caza supersónicos que puedan custodiar el espacio aéreo”, argumentó Petri.

En total, la Argentina compró 24 aviones para dotar de recursos a la Fuerza Aérea, y el resto llegará en grupos de a seis. En diciembre del próximo año llegará otra parte de la adquisición.

Presentación de los F-16: cronograma de actividades

Así será el recorrido de los aviones de caza F-16:

  • 07:55: ingreso a la Ciudad de Buenos Aires desde el noroeste, sobre el Río de la Plata, procedentes del Área Material Río Cuarto.
  • 8:00: sobrevuelo de la Casa Rosada, de Este a Oeste, a 2.000 pies de altura.
  • Continuación por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere.
  • 8:03: viraje hacia el sur para reposicionarse y sobrevuelo de la Avenida 9 de Julio, de Sur a Norte.
  • Continuación hasta el Río de la Plata.
  • 8:05: viraje hacia el oeste para reposicionarse y sobrevuelo del Aeroparque Jorge Newbery.
  • Paso sobre Retiro.
  • 8:06: paso sobre Puerto Madero y giro de 360° con centro en el Ministerio de Defensa.
  • Viraje al Suroeste.
  • 8:10: pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte.
  • Viraje al oeste, ascenso y regreso al Área Material Río Cuarto, para la ceremonia de recepción presidida por el Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Javier Milei.
