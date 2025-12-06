Luis Petri se despide con el vuelo de los F-16: adelantan la presentación por cuestiones climáticas.

Por Sitio Andino Política







En su despedida al Ministerio de Defensa de la Nación, Luis Petri presentará los seis aviones militares F-16 adquiridos en Dinamarca. Si bien el acto oficial estaba planificado para el domingo, por razones climáticas fue adelantado y se hará este sábado.

“Es absolutamente necesario este armamento, porque de lo contrario uno declama soberanía pero no la ejerce si no tiene aviones caza supersónicos que puedan custodiar el espacio aéreo”, argumentó Petri.

En total, la Argentina compró 24 aviones para dotar de recursos a la Fuerza Aérea, y el resto llegará en grupos de a seis. En diciembre del próximo año llegará otra parte de la adquisición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinDefensa_Ar/status/1996921023598309757&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/9dvEsxh5Lz — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) December 5, 2025 El 10 de diciembre, Luis Petri asumirá como diputado nacional y su sucesor en el Ministerio de Defensa ya fue definido, será el militar Carlos Presti, quien ya estipuló la renovación de la cúpula de las Fuerzas Armadas.

Presentación de los F-16: cronograma de actividades Así será el recorrido de los aviones de caza F-16: 07:55: ingreso a la Ciudad de Buenos Aires desde el noroeste, sobre el Río de la Plata , procedentes del Área Material Río Cuarto.

desde el noroeste, sobre el , procedentes del 8:00: sobrevuelo de la Casa Rosada , de Este a Oeste, a 2.000 pies de altura.

, de Este a Oeste, a 2.000 pies de altura. Continuación por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere.

hasta la altura de Plaza Miserere. 8:03: viraje hacia el sur para reposicionarse y sobrevuelo de la Avenida 9 de Julio, de Sur a Norte.

Continuación hasta el Río de la Plata .

. 8:05: viraje hacia el oeste para reposicionarse y sobrevuelo del Aeroparque Jorge Newbery .

. Paso sobre Retiro.

8:06: paso sobre Puerto Madero y giro de 360° con centro en el Ministerio de Defensa .

y giro de 360° con centro en el . Viraje al Suroeste.

8:10: pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte.

Viraje al oeste, ascenso y regreso al Área Material Río Cuarto, para la ceremonia de recepción presidida por el Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Javier Milei. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/1996916125595287722&partner=&hide_thread=false LLEGÓ EL DÍA MÁS ESPERADO

Con el liderazgo del Presidente @JMilei y el orgullo de todo un país, empieza la era de la Argentina supersónica.

Los argentinos volvemos a creer que podemos llegar más alto que nunca.

Es un salto al futuro.

Es la decisión de ser grandes otra vez. pic.twitter.com/PvN1dARSRS — Luis Petri (@luispetri) December 5, 2025