Luis Petri se despide con el vuelo de los F-16: adelantan la presentación por cuestiones climáticas.

En su despedida al Ministerio de Defensa de la Nación,Luis Petri presentará los seis aviones militares F-16 adquiridos en Dinamarca. Si bien el acto oficial estaba planificado para el domingo, por razones climáticas fue adelantado y se hará este sábado.
“Es absolutamente necesario este armamento, porque de lo contrario uno declama soberanía pero no la ejerce si no tiene aviones caza supersónicos que puedan custodiar el espacio aéreo”, argumentó Petri.
LLEGÓ EL DÍA MÁS ESPERADO Con el liderazgo del Presidente @JMilei y el orgullo de todo un país, empieza la era de la Argentina supersónica. Los argentinos volvemos a creer que podemos llegar más alto que nunca. Es un salto al futuro. Es la decisión de ser grandes otra vez. pic.twitter.com/PvN1dARSRS