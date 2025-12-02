Antes de dejar Defensa, Luis Petri presenta los aviones F-16 y blindados Stryker para modernizar las Fuerzas Armadas

Los primeros vehículos blindados Stryker 8x8 adquiridos por el Ministerio de Defensa serán presentados este miércoles 3 de diciembre en Boulogne, en un acto encabezado por Luis Petri y por quien lo sucederá en el cargo a partir del 10 de diciembre, el teniente general Carlos Presti . Será uno de los últimos eventos de gestión del mendocino antes de asumir su banca en la Cámara de Diputados .

Lo había anticipado Petri a Aconcagua Radio días atrás: “Llegan los primeros Strykers. Desde el año 2005 venía el Ejército reclamando estos vehículos blindados” . Destacó que son equipos clave para reforzar la custodia de fronteras .

Los cuatro primeros Stryker arribaron la semana pasada al país y serán mostrados en el Batallón de Arsenales 602 “Cnel. Ángel Monasterio” , en Boulogne.

El Ejército es la fuerza principalmente beneficiada con esta compra, concebida para reducir drásticamente los tiempos de despliegue en emergencias, que hoy rondan las 72 horas debido a la extensión del territorio nacional.

La adquisición se formalizó en julio, durante la visita de Petri al Pentágono, donde firmó con su par estadounidense, Pete Hegseth, un acuerdo integral que abrió nuevas líneas de cooperación en ciberdefensa, protección de fronteras, interoperabilidad militar y equipamiento estratégico. Allí también rubricó la carta de aceptación para incorporar los Stryker.

Desde Defensa remarcaron que los Stryker M1126 8×8 permitirán contar con blindados de transporte de infantería con dos tripulantes y hasta nueve soldados equipados, preparados para operaciones rápidas y entornos que exigen movilidad, protección y potencia de fuego.

Además, personal del Ejército participó recientemente de una capacitación intensiva en la Joint Base Lewis-McChord, en Washington, con instructores de General Dynamics Land Systems.

Los F-16: llegada, capacidades y último acto de Luis Petri con Javier Milei

El otro capítulo central de la transición será la llegada de los seis aviones caza F-16 adquiridos a Dinamarca, cuyo desembarco se concretará este viernes 5 de diciembre. La presentación oficial será el domingo 7, por la mañana, en el Área Material Río Cuarto, con la presencia del presidente Javier Milei.

Asimismo, entre el sábado y el domingo está previsto que los F-16 realicen una serie de sobrevuelos en su trayecto hacia Río Cuarto. La planificación incluye un paso sobre la Casa Rosada, la Plaza de Mayo y la Avenida de Mayo, y no se descarta que las aeronaves también sobrevuelen Mendoza, San Luis y Córdoba.

Petri volvió a defender la incorporación: “Es absolutamente necesario este armamento, porque de lo contrario uno declama soberanía pero no la ejerce si no tiene aviones caza supersónicos que puedan custodiar el espacio aéreo”. También destacó que se trata de “la compra más importante de los últimos 40 años”, en referencia a la pérdida de capacidad supersónica sufrida desde la desprogramación de los Mirage en 2015.

Sobre el cronograma, aseguró: “Son 24, ya llegó el primero que es un avión de entrenamiento; irán llegando en packs de seis; en diciembre de 2026 llegarán los próximos”.

Las aeronaves modernizadas al estándar Tape 6.5, con radar de más de 100 km, capacidad de rastreo múltiple y un paquete de armamento valuado en US$310 millones, representan —para la Fuerza Aérea— un salto cualitativo en vigilancia y defensa del espacio aéreo.

Luis Petri presenta aviones F-16 argentinos 27-02-25 02 Luis Petri presentará este domingo 7 de diciembre, junto a Javier Milei, los primeros seis aviones F-16 adquiridos a Dinamarca. Foto: Prensa Argentina.gob.ar

El cierre de gestión y el rol de Presti

En paralelo, Petri defendió la designación de Presti como su reemplazo en Defensa y descartó cuestionamientos: “Nos sentimos orgullosos de que un teniente general se haga cargo del Ministerio. A nosotros nos gusta poner militares”, afirmó, al tiempo que el propio Presti confirmó que pedirá el pase a disponibilidad para asumir el 10 de diciembre.

Con ambos procesos en marcha, el ministro saliente busca cerrar su gestión mostrando avances concretos en la modernización militar, una agenda que tuvo como hitos la compra de F-16 y la llegada de los primeros Stryker, reclamos históricos de las fuerzas.