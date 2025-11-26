26 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Nuevo Gabinete

Javier Milei acelera su estrategia: reunión clave por el Presupuesto 2026 en Casa Rosada

El Gobierno reunió a todo el gabinete para definir la estrategia del Presupuesto 2026 y avanzar en acuerdos políticos y reformas clave.

Javier Milei acelera su estrategia: reunión clave por el Presupuesto 2026 en Casa Rosada.

Javier Milei acelera su estrategia: reunión clave por el Presupuesto 2026 en Casa Rosada.

Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lideraron una reunión ampliada para definir la estrategia legislativa del Presupuesto 2026, que será tratado en sesiones extraordinarias. El encuentro comenzó a las 9.30 y se extendió hasta minutos antes de las 11.

En el Salón Eva Perón se reunieron los nueve ministros del gabinete, dando continuidad a la ronda individual previa que Adorni mantuvo con cada cartera para identificar las urgencias prioritarias. El objetivo fue unificar criterios y avanzar sobre los temas más sensibles de la agenda económica y política.

Lee además
Javier Milei participa de la primera reunión de Gabinete encabezada por Manuel Adorni.
Casa Rosada

Javier Milei participa de la primera reunión de Gabinete con la impronta de Manuel Adorni
Así creció el índice de confianza en el Gobierno de Javier Milei tras el triunfo electoral.
Según un estudio

Así creció el índice de confianza en el Gobierno de Javier Milei tras el triunfo electoral

Presupuesto, alianzas y reforma laboral

El temario incluyó la estrategia que el Ejecutivo deberá desplegar para sumar adhesiones de gobernadores y bloques aliados al Presupuesto 2026. También se analizó el avance de la reforma laboral, elaborada por los equipos técnicos del Gobierno junto a Federico Sturzenegger.

Milei ingresó minutos antes de las 9, seguido por Sturzenegger, Diego Santilli, Mario Lugones, Sandra Pettovello, Patricia Bullrich, Alejandra Monteoliva, Mariano Cúneo Libarona, Pablo Quirno, Luis Petri y Luis Caputo. El encuentro también contó con dos invitados especiales: Carlos Presti, jefe del Estado Mayor del Ejército, y Monteoliva, futura funcionaria de Seguridad.

Funcionarios clave y clima interno

Además estuvieron presentes Karina Milei, María Ibarzabal Murphy, Santiago Caputo y Martín Menem. Presidencia difundió un video del momento en que Milei ingresó al salón y saludó efusivamente a los ministros presentes, especialmente a Petri, Santilli y Bullrich.

Adorni busca fortalecer la coordinación interministerial, por lo que se prevé repetir estos encuentros cada 10 días. En paralelo, el Consejo de Mayo realizaba su última reunión antes del 15 de diciembre, fecha límite para presentar los proyectos que convertirán en leyes los 10 puntos del Pacto de Mayo.

Temas
Seguí leyendo

Semana clave en la Rosada: Milei acelera acuerdos y recibe al canciller de Israel

Carlos Presti: "Las FF.AA. deben estar a la altura del nuevo rol protagónico del país"

José Antonio Kast y su proyecto económico: impacto en Chile y la relación con Argentina

Javier Milei definió los nombres que reemplazarán a Petri y Bullrich tras su salida del Gabinete

Francos admitió que quería seguir a cargo del Gabinete y dijo que volvería si Milei se lo pide

Quirno destacó la oportunidad que ofrece la Argentina Week para atraer inversiones

Emir Andraos pretende recuperar los fondos que Tunuyán destinó a finalizar obras paralizadas

La voz de Milei en el acto político de Tunuyán: "Hay que terminar con el país de sindicalistas ricos y trabajadores pobres"

LO QUE SE LEE AHORA
El mandatario participa del encuentro en Buenos Aires.
En Buenos Aires

Cornejo participa de la última reunión del Consejo de Mayo: ¿Qué se definirá en el encuentro?

Las Más Leídas

La mayoria de la insdustria vitivinciola recurrira ante la Justicia Federal la desregulación del INV
Desregulación

Crece la batalla por el INV: sectores del vino recurren a la Justicia la desregulación

Las niñas de 10 y 11 años sufrieron lesiones de grave consideración
Tragedia

Fatal accidente en Chile: cuál es el estado de salud de las nenas que sobrevivieron al siniestro

Se registraron casi 130 novedades producto del viento Zonda del martes.
Una joven herida

El viento Zonda causó desastres en el Gran Mendoza: los daños en cada departamento

Agua del Toro, 43 años después: así se levantó el embalse más alto de Argentina
Efeméride provincial

Agua del Toro, 43 años después: así se levantó el embalse más alto de Argentina

Quién es Mercedes Portillo: la productora de Intrusos y actriz que está en terapia intensiva
Grave cuadro

Quién es Mercedes Portillo: la productora de Intrusos y actriz que está en terapia intensiva

Te Puede Interesar

Diputados debate el proyecto de PSJ Cobre Mendocino y otras iniciativas mineras. video
Legislatura

Diputados debate el proyecto de PSJ Cobre Mendocino y otras iniciativas mineras

Por Florencia Martinez del Rio
Cuáles son los requisitos más comunes para participar de los programas habitacionales del IPV en Mendoza.
casa propia

¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse en el IPV?

Por Cecilia Zabala
El Gobierno fija el salario mínimo de diciembre y establece aumentos para 2025.
SIN ACUERDO

Salario Mínimo, Vital y Móvil por decreto: qué propusieron las CTA y los empresarios

Por Sitio Andino Economía