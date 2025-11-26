Javier Milei acelera su estrategia: reunión clave por el Presupuesto 2026 en Casa Rosada.

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , lideraron una reunión ampliada para definir la estrategia legislativa del Presupuesto 2026 , que será tratado en sesiones extraordinarias. El encuentro comenzó a las 9.30 y se extendió hasta minutos antes de las 11.

En el Salón Eva Perón se reunieron los nueve ministros del gabinete, dando continuidad a la ronda individual previa que Adorni mantuvo con cada cartera para identificar las urgencias prioritarias . El objetivo fue unificar criterios y avanzar sobre los temas más sensibles de la agenda económica y política.

El temario incluyó la estrategia que el Ejecutivo deberá desplegar para sumar adhesiones de gobernadores y bloques aliados al Presupuesto 2026. También se analizó el avance de la reforma laboral , elaborada por los equipos técnicos del Gobierno junto a Federico Sturzenegger .

Milei ingresó minutos antes de las 9, seguido por Sturzenegger , Diego Santilli , Mario Lugones , Sandra Pettovello , Patricia Bullrich , Alejandra Monteoliva , Mariano Cúneo Libarona , Pablo Quirno , Luis Petri y Luis Caputo . El encuentro también contó con dos invitados especiales: Carlos Presti, jefe del Estado Mayor del Ejército , y Monteoliva , futura funcionaria de Seguridad.

Funcionarios clave y clima interno

Además estuvieron presentes Karina Milei, María Ibarzabal Murphy, Santiago Caputo y Martín Menem. Presidencia difundió un video del momento en que Milei ingresó al salón y saludó efusivamente a los ministros presentes, especialmente a Petri, Santilli y Bullrich.

Adorni busca fortalecer la coordinación interministerial, por lo que se prevé repetir estos encuentros cada 10 días. En paralelo, el Consejo de Mayo realizaba su última reunión antes del 15 de diciembre, fecha límite para presentar los proyectos que convertirán en leyes los 10 puntos del Pacto de Mayo.