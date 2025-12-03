Alejandro Molero respaldó el proceso legislativo por la DIA de Cobre Mendocino

Alejandro Molero, intendente de General Alvear.









Este miércoles el distrito de Alvear Oeste conmemoró su 113° aniversario con un acto realizado en la plaza Manuel Belgrano de General Alvear. Participaron instituciones educativas, vecinos, organizaciones locales y el gabinete municipal encabezado por el intendente Alejandro Molero. Durante la actividad se entregaron reconocimientos a vecinos del distrito.

Molero resaltó que el aniversario encuentra al distrito en un contexto complejo, pero con una trayectoria marcada por la continuidad del trabajo y la adaptación frente a distintas dificultades. Expresó que, si bien los municipios no pueden modificar las variables económicas que afectan a la población, sí tienen la responsabilidad de mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos en cada sector del departamento.

El oficialismo apunta a darle sanción final a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino y al resto de los proyectos vinculados a la minería en la provincia. Respecto a este tema, Alejandro Molero puso la pelota en el campo de los legisladores al asegurar que confía en su decisión porque son los que han estudiado el tema con profundidad y se solidarizó con el diputado José Vilchez, quien votó a favor de la iniciativa.

El acto concluyó con el acompañamiento de vecinos e instituciones que participaron de la conmemoración.

