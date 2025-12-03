3 de diciembre de 2025
En el aniversario de Alvear Oeste

Alejandro Molero respaldó el proceso legislativo por la DIA de Cobre Mendocino

Alejandro Molero valoró el trabajo del distrito y se solidarizó con el diputado José Vilchez, en medio de la discusión por los proyectos mineros en Mendoza.

Alejandro Molero, intendente de General Alvear.

Este miércoles el distrito de Alvear Oeste conmemoró su 113° aniversario con un acto realizado en la plaza Manuel Belgrano de General Alvear. Participaron instituciones educativas, vecinos, organizaciones locales y el gabinete municipal encabezado por el intendente Alejandro Molero. Durante la actividad se entregaron reconocimientos a vecinos del distrito.

Molero resaltó que el aniversario encuentra al distrito en un contexto complejo, pero con una trayectoria marcada por la continuidad del trabajo y la adaptación frente a distintas dificultades. Expresó que, si bien los municipios no pueden modificar las variables económicas que afectan a la población, sí tienen la responsabilidad de mejorar la calidad y eficiencia de los servicios públicos en cada sector del departamento.

El oficialismo apunta a darle sanción final a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino y al resto de los proyectos vinculados a la minería en la provincia. Respecto a este tema, Alejandro Molero puso la pelota en el campo de los legisladores al asegurar que confía en su decisión porque son los que han estudiado el tema con profundidad y se solidarizó con el diputado José Vilchez, quien votó a favor de la iniciativa.

El acto concluyó con el acompañamiento de vecinos e instituciones que participaron de la conmemoración.

Alejandro Molero, intendente de General Alvear, se refirió a la minería

Embed - “CONFIAMOS EN LA DECISIÓN DE LOS LEGISLADORES”

Alvear Oeste y su aniversario 113 de vida

Embed - ALVEAR OESTE CELEBRÓ SUS 113 AÑOS EN LA PLAZA MANUEL BELGRANO

