El Duatlón de Los Reyunos reafirma su tradición: la UTN San Rafael organiza una nueva edición este domingo

El Duatlón reunirá a deportistas locales y provinciales en una de las pruebas más tradicionales del sur mendocino.

El domingo Duatlón Los Reyunos en San Rafael.

El tradicional Duatlón UTN de Los Reyunos vivirá este próximo domingo una nueva edición en el departamento de San Rafael, consolidándose como uno de los eventos deportivos más esperados de la temporada. La competencia, organizada por la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San Rafael, combina pedestrismo y ciclismo de montaña en un entorno natural que cada año convoca a deportistas de la zona, de la provincia y también de localidades vecinas. Se trata de la decimocuarta edición, un número que confirma el crecimiento sostenido de una prueba que, según los organizadores, se ha afianzado como una cita fija para aficionados y corredores experimentados.

La prueba se llevará a cabo en el complejo que la UTN posee en Los Reyunos, donde se concentrarán la largada, la llegada, el parque cerrado y la entrega de premios. Bruno Romani, organizador del evento, explicó que “ahí va a estar toda la base de operaciones, el parque cerrado, todo va a estar en el centro tecnológico”. Desde ese punto partirán las distintas instancias del duatlón, que contempla pedestrismo, ciclismo y un segundo tramo de carrera a pie.

La largada está prevista para las diez de la mañana, aunque podría adelantarse en función de las condiciones climáticas. “Dependiendo de la temperatura, si va a estar muy caluroso, la vamos a adelantar una hora”, señaló. La confirmación final se comunicará durante la entrega de kits, que se realizará el sábado 6 de diciembre en la Facultad Regional San Rafael de la UTN (Urquiza 314) de 11.00 a 15.00 horas. “Ahí también vamos a estar informando todos los detalles de la carrera”, añadió.

El Duatlón (pedestrismo y ciclismo de montaña) se disputará en Los Reyunos

Embed - NUEVA EDICIÓN DEL DUATLÓN U.T.N. LOS REYUNOS

