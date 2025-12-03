Guaymallén reconoció a sus empleados destacados: "Los logros son colectivos", dijo Marcos Calvente

Por Sitio Andino Departamentales







El intendente de Guaymallén Marcos Calvente encabezó la entrega de distinciones a los Agentes Municipales Destacados, una actividad organizada por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Guaymallén. Agentes de todas las áreas de la comuna fueron galardonados durante el acto realizado en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

Calvente dijo que “en una gestión, si bien se ponen de manera individual los objetivos, el plan de trabajo, el norte, el rumbo, pero los logros son colectivos. Y para que ese logro colectivo, que se traduce en beneficios para el vecino". Entonces, el jefe comunal manifestó que "no hay ningún otro trabajo más loable que el del empleado municipal, porque más allá de la contraprestación económica. Estamos ofreciendo un servicio para la comunidad, para los vecinos".

image Luego, Calvente dijo que uno de los estándares en los que estamos trabajando en esta gestión, tiene que ver con la higiene y seguridad. Que ustedes lleguen todos los días a su casa, después de realizar el trabajo diario de manera sana y segura, es un objetivo primordial».

Marcos Calvente felicitó al Concejo Deliberante Por último, el intendente expresó: "felicito al Concejo Deliberante que sostenga este reconocimiento, ya que hace que el equipo de trabajo esté cada más consolidado. En la teoría de las organizaciones, una política clara y responsable de premios y castigos es clave. Esta es una acción primordial de esa política, premiar a los empleados que desempeñan su tarea de manera loable".

image La presidenta del Concejo Deliberante, Verónica Cancela, señaló que "en este día tan especial, donde destacamos el esfuerzo y la vocación con la que cada uno de ustedes hace que la gestión vaya cada vez mejor". En el acto estuvieron, además de Calvente y Cancela, estuvieron los concejales Cristina Vargas, Ezequiel Genovese, Florencia Trivino, Pedro Bastías, Matías Fernández y Miqueas Burgoa. Además, durante el acto hubo actuaciones del payaso Chapote y el Ensamble de Jazz de la Municipalidad de Guaymallén.