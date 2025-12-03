San Rafael tendrá un nuevo hotel de FATFA que alojará a afiliados de todo el país

Un nuevo hotel tendrá el departamento de San Rafael.

image El grupo, encabezado por su Secretario General Sergio Haddad fue recibido por el presidente del Concejo Deliberante de San Rafael, Samuel Barcudi.

Nuevo hotel en San Rafael en pleno centro Desde FATFA destacaron el importante crecimiento del departamento, especialmente en materia turística, por lo que están llevando a cabo la construcción de un importante hotel, que -además de albergar visitantes- generará fuentes de empleo local.

El nuevo hotel del sindicato está construyéndose a pocas cuadras del casco céntrico de la Ciudad, en calle Ortiz de Rosas, y podrá recibir a cientos de afiliados de todo el país.