San Rafael tendrá un nuevo hotel de FATFA que alojará a afiliados de todo el país

Autoridades de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, FATFA, llegaron hasta San Rafael y confirmaron la finalización de una importante inversión hotelera en el departamento.
La Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia impulsa el hotel en el centro de San Rafael que generará puestos de trabajo y potenciará la oferta local.
Autoridades de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, FATFA, llegaron hasta San Rafael y confirmaron la finalización de una importante inversión hotelera en el departamento.
El grupo, encabezado por su Secretario General Sergio Haddad fue recibido por el presidente del Concejo Deliberante de San Rafael, Samuel Barcudi.
Desde FATFA destacaron el importante crecimiento del departamento, especialmente en materia turística, por lo que están llevando a cabo la construcción de un importante hotel, que -además de albergar visitantes- generará fuentes de empleo local.
El nuevo hotel del sindicato está construyéndose a pocas cuadras del casco céntrico de la Ciudad, en calle Ortiz de Rosas, y podrá recibir a cientos de afiliados de todo el país.