La Municipalidad de Mendoza cerró el año con dos logros: final de Fútbol Adaptado y campeonato de natación

La Municipalidad de Mendoza junto al deporte inclusivo.

Por Sitio Andino Departamentales







La Municipalidad de Mendoza, a través de su Dirección de Deportes, llevó adelante la gran final de la Liga de Fútbol 5 Adaptado 2025, realizada el viernes 14 de noviembre en el Campo Deportivo de la Universidad Nacional de Cuyo. Más de 20 instituciones y cerca de 600 personas participaron de esta verdadera fiesta del deporte inclusivo, que coronó un año de encuentros, aprendizajes y competencia para equipos conformados por personas con discapacidad de entre 15 y 60 años.

image El equipo del Gimnasio Municipal Nº2 representó a la Capital en esta jornada que puso en valor la alegría, la empatía y el compromiso de cada participante. La comunidad estuvo invitada a acompañar este cierre lleno de superación y trabajo en equipo.

image La Municipalidad de Mendoza campeona absoluta del circuito Máster de natación Por otra parte, la Ciudad celebró un logro histórico en el agua. El pasado 15 de noviembre, el Gimnasio Municipal Nº1 fue sede de la última fecha del Circuito Mendocino Máster de Natación, organizado por AMENAM y convocando a más de 300 nadadores y nadadoras de 12 instituciones de toda la provincia. En una competencia de gran nivel, la Ciudad de Mendoza se adjudicó la victoria de la sexta fecha y, con ello, se consagró campeona absoluta del circuito por primera vez.

image La premiación oficial se realizará el 13 de diciembre, durante la Cena y Fiesta de Fin de Año de AMENAM, donde se reconocerá tanto a los equipos del podio anual como a los nadadores destacados del ranking provincial.

La Ciudad del Deporte suma así dos nuevos hitos que fortalecen su identidad como referente en inclusión, desarrollo y excelencia deportiva.