En la antesala de la Maratón Nocturna, la Ciudad celebró la presentación del libro de Daniel Yúdica

En la previa de la Maratón Nocturna de la Municipalidad de Mendoza y en el marco de la entrega de kits a los corredores, el sábado se llevó a cabo una actividad cultural especial en la Nave Cultural: la presentación del libro “Correr para no temblar” , del periodista y productor Daniel Yúdica . El encuentro tuvo lugar en La Báscula ante una importante concurrencia de público y contó con la presencia del intendente Ulpiano Suarez, quien acompañó al autor en este momento tan significativo.

Yúdica, con más de 40 años de trayectoria en medios y distinguido con el Martín Fierro 2018 por su programa “Mendoza Deportiva”, compartió en esta primera obra escrita un relato íntimo y profundo sobre su experiencia al convivir con la enfermedad de Parkinson, y cómo el deporte, especialmente el running, se convirtió en una herramienta clave de fortaleza, resiliencia y sentido de vida . El evento, gratuito y abierto al público, fue moderado por el periodista Amadeo Inzirillo y formó parte de las propuestas culturales que el municipio impulsa para vincular deporte, arte y comunidad.

Yúdica agradeció el acompañamiento de la Municipalidad de Mendoza y destacó el momento especial que se generó con los corredores que se acercaron a retirar sus kits: “ Logramos, con un gran clima, que los corredores que iban a retirar su kit se hicieran parte de la presentación . Por todo el trabajo en equipo del secretario de Gobierno, Pablo Espina, de la directora de Deportes, Mariana Tonn, y, fundamentalmente, por la presencia de un amigo de la vida como el intendente Ulpiano Suarez , pudimos presentar el libro y hacerlo dentro de un clima ideal”.

Asimismo, refiriéndose a su libro, destacó: “ La actividad física y el deporte me fueron dando razones para lograr que mi vida no cambiara , que el Parkinson no me definiera. Me definen otras cosas, como mi tarea como periodista, mi rol como padre o como amigo”.

“Acá no hay nada místico, no hay un superhombre, hay una experiencia contada a corazón abierto que puede servir para muchas personas, hombres o mujeres, que transitan la enfermedad, para aquellos que quieren cambiar su forma o su estilo de vivir y para quienes transitan enfermedades mucho más complejas”, sostuvo.

image

Finalmente, refiriéndose al deporte en su vida, expresó: “Querer definir el deporte y la actividad física en mi vida es hablar de un todo. El deporte transita de manera transversal toda mi vida, siempre está vinculado a lo que hago, sea en el ámbito que esté”.

El intendente Ulpiano Suarez valoró la valentía y la sensibilidad de la obra, subrayando que testimonios como el de Yúdica inspiran a la comunidad y fortalecen la visión de una ciudad que promueve el bienestar integral, la salud y el deporte como pilares de una mejor calidad de vida.

La actividad se sumó a la agenda de propuestas que acompañaron a la Maratón Nocturna, integrando literatura, deporte y participación ciudadana en uno de los eventos más convocantes del calendario deportivo capitalino.