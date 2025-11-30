Maratón Nocturna de Mendoza: cientos de competidores vivieron una gran jornada de esfuerzo y dedicación

La provincia de Mendoza, en su ciudad capital, vivió una noche inolvidable con la cuarta edición de la Maratón Nocturna 2025, que una vez más combinó deporte, música, cultura y miles de personas recorriendo las calles iluminadas de la capital provincial. Con cupos agotados desde días antes, la prueba volvió a consolidarse como uno de los eventos más convocantes del calendario mendocino.
La largada se realizó a las 21.30, desde la explanada de la Casa de Gobierno, con un clima ideal para correr y un circuito rápido que dejó varias marcas destacadas.
Como parte del evento, la Ciudad acompañó la presentación del libro “Correr para no temblar”, del periodista Daniel Yúdica, realizada en La Báscula (Nave Cultural). Además, hubo DJ en vivo, estacionamiento gratuito, foodtrucks, guardarropas y un amplio operativo de tránsito.
Resultados del 10K: una noche de marcas rápidas en la Maratón
La prueba dejó imágenes intensas: pelotones firmes desde el inicio, cambios de ritmo en plena Civit y un regreso electrizante hacia Casa de Gobierno. Los atletas mantuvieron un paso agresivo y se vieron duelos mano a mano que le dieron a la noche un clima competitivo de alto nivel.
El circuito rápido y la temperatura ideal favorecieron marcas sólidas y estrategias bien ejecutadas. La recta final reunió toda la tensión: sprints decisivos, esfuerzos al límite y un cierre vibrante que coronó a los mejores de cada categoría.
El circuito competitivo dejó ganadores muy parejos y una clasificación general dominada por atletas jóvenes y de gran ritmo.