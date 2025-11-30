30 de noviembre de 2025
Maratón Nocturna de Mendoza: cientos de competidores vivieron una gran jornada de esfuerzo y dedicación

La Maratón de la provincia de Mendoza reunió a una gran cantidad de atletas, que demostraron sus buenas performances corriendo. Repasá lo sucedido.

Corredores y corredoras la rompieron en la Maratón.

Por Sitio Andino Departamentales

La provincia de Mendoza, en su ciudad capital, vivió una noche inolvidable con la cuarta edición de la Maratón Nocturna 2025, que una vez más combinó deporte, música, cultura y miles de personas recorriendo las calles iluminadas de la capital provincial. Con cupos agotados desde días antes, la prueba volvió a consolidarse como uno de los eventos más convocantes del calendario mendocino.

La largada se realizó a las 21.30, desde la explanada de la Casa de Gobierno, con un clima ideal para correr y un circuito rápido que dejó varias marcas destacadas.

Como parte del evento, la Ciudad acompañó la presentación del libro “Correr para no temblar”, del periodista Daniel Yúdica, realizada en La Báscula (Nave Cultural). Además, hubo DJ en vivo, estacionamiento gratuito, foodtrucks, guardarropas y un amplio operativo de tránsito.

Resultados del 10K: una noche de marcas rápidas en la Maratón

La prueba dejó imágenes intensas: pelotones firmes desde el inicio, cambios de ritmo en plena Civit y un regreso electrizante hacia Casa de Gobierno. Los atletas mantuvieron un paso agresivo y se vieron duelos mano a mano que le dieron a la noche un clima competitivo de alto nivel.

El circuito rápido y la temperatura ideal favorecieron marcas sólidas y estrategias bien ejecutadas. La recta final reunió toda la tensión: sprints decisivos, esfuerzos al límite y un cierre vibrante que coronó a los mejores de cada categoría.

El circuito competitivo dejó ganadores muy parejos y una clasificación general dominada por atletas jóvenes y de gran ritmo.

Ganadores generales – Masculino 10K

  • Ignacio Erario – (Categoría 26–30) – 00:30:15

  • Ignacio Sánchez – (20–25) – 00:31:24

  • Juan Martín Fernández – (26–30) – 00:32:18

Ganadoras generales – Femenino 10K

  • María Belén Alegre – (31–35) – 00:37:53

  • Ailén Funes – (31–35) – 00:38:55

  • Virginia Martínez – (31–35) – 00:41:07

El resto de los ganadores de la Maratón Nocturna

Ganadoras por categorías del 10K femenino 14–19 años

  • Julieta Gaute Gomez – 00:40:46

  • Fernanda Ruffo – 00:47:14

  • Ana Victoria Pariente Giménez – 00:53:24

20–25 años

  • Lucía Viciana – 00:43:28

  • Loana Villar – 00:44:41

  • Inés Bahamondes – 00:44:54

26–30 años

  • Pamela Arce – 00:46:46

  • Aymará González – 00:47:28

  • Francisca Fekete – 00:49:34

31–35 años

  • María Belén Alegre – 00:37:53

  • Ailén Funes – 00:38:55

  • Virginia Martínez – 00:41:07

36–40 años

  • Noelia Rodríguez – 00:41:57

  • Luzmary Urbina Chaparro – 00:42:29

  • Cecilia Montenegro – 00:44:13

41–45 años

  • Elisa Abarca – 00:39:19

  • Vanina Yudica – 00:43:22

  • Romina Moreno – 00:44:22

46–50 años

  • Ana Serrano – 00:41:32

  • Julieta Príncipe – 00:45:22

  • Graciela Lourdes Pereyra – 00:50:53

51–55 años

  • María Elizabeth Sosa – 00:45:11

  • Viviana Rosario Dubac – 00:48:23

  • Roxana Buenanueva – 00:49:23

56–60 años

  • María Alejandra Ortiz – 00:53:54

  • Marcela Liliana Bottari – 00:55:55

  • Milagro Toledo – 00:57:03

61–65 años

  • Laura Nancy Rodríguez – 00:57:04

  • Raquel Ramos – 01:00:54

  • Mónica del Carmen Quarignolo – 01:06:51

66–70 años

  • Silvana Aubone – 00:48:55

  • Beatriz Labiano – 00:52:30

  • Silvia Demaría – 01:01:32

71+

  • Marta Elena López – 01:08:12

  • Rita Díaz – 01:16:46

Ciego o baja visión

  • Silvina Castro – 00:55:52

Otras discapacidades

  • Nere Aluhe Dujanoff – 00:52:15

  • Laura Elena Decara – 01:02:38

  • Gabriela Fernández – 01:10:53

Ganadores por categorías del 10K Masculino

14–19 años

  • Bautista Mariani – 00:38:30

  • Nahuel Diego – 00:38:46

  • Alejo Martínez – 00:40:37

20–25 años

  • Ignacio Sánchez – 00:31:24

  • Jesús Ivo Hualpa – 00:36:15

  • Octavio Dube – 00:37:41

26–30 años

  • Ignacio Erario – 00:30:15

  • Juan Martín Fernández – 00:32:18

  • Ezequiel Escudero – 00:34:53

31–35 años

  • Rodolfo Guidolin – 00:38:13

  • Erwin Rollano – 00:38:24

  • Juan Cruz Vercelli Carrazco – 00:38:39

36–40 años

  • Javier Ortego – 00:34:45

  • Denis Eber Méndez – 00:35:18

  • Luis Galán – 00:38:01

41–45 años

  • Diego Cristian Domínguez – 00:37:01

  • Leandro Iván Martínez – 00:38:29

  • Carlos Alberto Martínez – 00:39:21

46–50 años

  • Diego Carranza – 00:37:57

  • Miguel Ángel Pequiz – 00:39:13

  • Ariel Estrada – 00:39:57

51–55 años

  • Claudio Rubio – 00:39:26

  • Luciano Bello – 00:39:52

  • Rubén Cruzate – 00:40:52

56–60 años

  • Ariel Chia – 00:40:04

  • Augusto Dalvelo – 00:45:18

  • Alejandro Gabriel Morla – 00:46:22

61–65 años

  • Alejandro Sergio Toledo – 00:46:23

  • Alberto Camargo – 00:50:20

  • Michael Joseph Deasy – 00:50:45

66–70 años

  • Andrés Chávez – 00:51:10

  • Augusto Héctor Soppelsa – 00:55:58

  • Osvaldo Ariel Fernández – 00:56:28

71+

  • Daniel Ricardo Muñoz – 00:49:58

  • José Amaya – 00:58:03

  • Javier Zuleta – 01:02:18

Ciego o baja visión

  • Walter Álvarez – 00:45:39

  • Javier Huwyler Jofré – 01:00:07

Otras discapacidades

  • Luis Eduardo Carchet – 01:06:27

  • Ramán Fabio Irusta – 01:12:31

  • Germán Chiarotto – 01:19:44

