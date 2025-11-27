Maratón Nocturna en Mendoza: qué calles se cortarán y dónde circular este sábado

La Municipalidad de Mendoza implementará un operativo especial de tránsito por la Maratón Nocturna, que se realizará este sábado. Habrá interrupciones en algunas arterias, con alternativas de circulación para garantizar la fluidez vehicular.

Este sábado 29, a partir de las 21.30 horas , la Maratón Nocturna , con cupos agotados , llevará a cabo una nueva edición con la presencia de más de 2000 atletas que transitarán los dos circuitos disponibles: 10K y 2K.

Para garantizar la seguridad de los participantes, así como también permitir el tránsito vehicular , se montará un operativo especial con cortes de calles estratégicos , algunos fijos y otros transitorios e intermitentes. Además, se pondrán a disposición vías alternativas que podrán tomar los conductores.

Las arterias que tendrán cortes totales, a partir de las 21.00 horas, serán aquellas por donde circule la maratón: Mitre, Espejo, Sarmiento, Emilio Civit, Rivadavia e inmediaciones del lago del parque San Martín. En tanto que en el cruce con sus calles transversales , los cortes serán intermitentes.

Tránsito alternativo durante el recorrido de la Maratón

Para garantizar la fluidez vehicular, se dispusieron rutas alternativas según el sentido de circulación:

Sur a norte: interior del Parque San Martín, Club Hípico, Carlos Thays, Lencinas (costado oeste del recorrido). España, San Martín San Juan (costado este).

interior del Parque San Martín, Club Hípico, Carlos Thays, Lencinas (costado oeste del recorrido). España, San Martín San Juan (costado este). Norte a sur: interior del Parque por Lencinas, Carlos Thays, Club Hípico, Corredor del Oeste (costado oeste). 9 de Julio, San Martín y Rioja (costado este).

interior del Parque por Lencinas, Carlos Thays, Club Hípico, Corredor del Oeste (costado oeste). 9 de Julio, San Martín y Rioja (costado este). Este a Oeste: Peltier y Pueyrredón (costado sur). Necochea, Las Heras y Juan B. Justo (costado norte).

Peltier y Pueyrredón (costado sur). Necochea, Las Heras y Juan B. Justo (costado norte). Oeste a Este: Sobremonte y Pedro Molina, con derivaciones por Peltier y Mariano Moreno (costado sur). Lencinas, Avellaneda y Gutiérrez (costado norte de la maratón).

A su vez, el servicio del Metrotranvía se verá interrumpido por una hora, de 21.30 a 22.30.

Entrega de kits para la Maratón Nocturna

La entrega de los kits se realizará en La Báscula (Nave Cultural) según el siguiente cronograma:

viernes 28: de 10.00 a 17.00 horas

sábado 29: de 10.00 a 13.00 horas

La cuarta edición de esta competencia, que tiene los cupos de inscripción completos, ofrecerá dos modalidades para distintos niveles y edades: el circuito competitivo de 10 kilómetros y el recorrido recreativo de 2 kilómetros, pensado para disfrutar en grupo y vivir una experiencia nocturna en las calles de la capital.