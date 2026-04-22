22 de abril de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

San Rafael lanza un curso gratuito para aprender a desarrollar videojuegos

La propuesta en San Rafael “Tu Primer Videojuego 2.0” ofrece formación en programación, arte y diseño, con clases desde abril hasta agosto en el Punto Digital.

Curso de desarrollo de videojuegos en San Rafael.

Curso de desarrollo de videojuegos en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

En una propuesta conjunta entre el Municipio de San Rafael, la UTN San Rafael y el San Rafael Gaming Club, se llevará a cabo una capacitación gratuita destinada a quienes deseen iniciarse en el desarrollo de videojuegos.

La iniciativa, denominada “Tu Primer Videojuego 2.0”, consiste en un curso introductorio que abordará conceptos básicos de programación, arte digital y game design, ofreciendo una primera aproximación al mundo del desarrollo.

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El Punto Digital en San Rafael, el lugar elegido para la capacitación

Los encuentros comenzarán el lunes 27 de abril y se extenderán hasta agosto. La cursada se realizará en el Punto Digital, ubicado en Montecaseros 1720. Desde la organización destacaron que la capacitación puede ser tomada como una experiencia recreativa, pero también como una oportunidad para adquirir herramientas con potencial salida laboral en una industria cultural en constante crecimiento.

El curso contará con dos grupos: uno que asistirá los lunes de 17.00 a 19.00 horas y otro los miércoles en el mismo horario.

Los cupos son limitados, con un máximo de 30 personas por grupo, y el único requisito es ser mayor de 17 años. No es necesario contar con conocimientos previos.

Quienes estén interesados pueden inscribirse a través del formulario online (https://forms.gle/m1kLduJLiAtoNvLE8) o realizar consultas al WhatsApp +54 9 260 400-3123.

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