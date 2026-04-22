San Rafael lanza un curso gratuito para aprender a desarrollar videojuegos

En una propuesta conjunta entre el Municipio de San Rafael , la UTN San Rafael y el San Rafael Gaming Club , se llevará a cabo una capacitación gratuita destinada a quienes deseen iniciarse en el desarrollo de videojuegos .

La iniciativa, denominada “Tu Primer Videojuego 2.0” , consiste en un curso introductorio que abordará conceptos básicos de programación, arte digital y game design, ofreciendo una primera aproximación al mundo del desarrollo.

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Los encuentros comenzarán el lunes 27 de abril y se extenderán hasta agosto. La cursada se realizará en el Punto Digital, ubicado en Montecaseros 1720. Desde la organización destacaron que la capacitación puede ser tomada como una experiencia recreativa , pero también como una oportunidad para adquirir herramientas con potencial salida laboral en una industria cultural en constante crecimiento.

El curso contará con dos grupos: uno que asistirá los lunes de 17.00 a 19.00 horas y otro los miércoles en el mismo horario .

Los cupos son limitados, con un máximo de 30 personas por grupo, y el único requisito es ser mayor de 17 años. No es necesario contar con conocimientos previos.

Quienes estén interesados pueden inscribirse a través del formulario online (https://forms.gle/m1kLduJLiAtoNvLE8) o realizar consultas al WhatsApp +54 9 260 400-3123.