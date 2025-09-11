LANZAMIENTO OFICIAL

Ulpiano Suarez anunció una nueva edición de la Maratón Nocturna: recorrido, fechas y cómo sumarse

Ulpiano Suarez presentó la Maratón Nocturna 2025 en la Ciudad de Mendoza. Conocé fechas, recorridos y cómo inscribirte para sumarte a la carrera.

Por Sitio Andino Departamentales

La Ciudad de Mendoza se prepara para una nueva edición de la tradicional Maratón Nocturna. El intendente de la Municipalidad de Mendoza, Ulpiano Suarez, lanzó oficialmente la competencia el martes por la tarde, tras compartir una jornada de entrenamiento junto a los Runner de la Ciudad en el Parque Central. El jefe comunal brindó detalles sobre la apertura de inscripciones.

“Finalmente vine a compartir un entrenamiento con ustedes, que varios me habían invitado a hacerlo. La pasé muy bien, muchas gracias por hacerme sentir parte del grupo. Además, quería contarles la gran novedad: el 29 de noviembre se viene la Maratón Nocturna de la Ciudad. Espero encontrarme con todos ustedes en los entrenamientos y en la línea de largada y llegada”, expresó el mandatario capitalino a los deportistas presentes tras la práctica.

ulpiano suarez anuncio maraton noctura
Ulpiano Suarez compartió con los Runner de Ciudad los detalles de la Maratón Nocturna.

Cuándo será la Maratón Nocturna y cómo inscribirse

La carrera se realizará el sábado 29 de noviembre, en el marco del programa Mendoza Ciudad del Running, con largada prevista a las 21.30 horas desde la explanada de la Casa de Gobierno. Habrá dos circuitos: uno competitivo de 10 kilómetros y otro familiar, pensado para quienes deseen disfrutar la experiencia deportiva de manera recreativa.

Las inscripciones estarán habilitadas desde el lunes 15 de septiembre, a través de la web oficial www.maratonnocturna.com. Los kits podrán retirarse en La Báscula de la Nave Cultural, el viernes 28 de noviembre de 11 a 18 h y el sábado 29 de noviembre de 10 a 13 h.

Recorrido de la Maratón Nocturna

El recorrido combinará algunos de los paisajes más emblemáticos de la Ciudad: desde la explanada de la Casa de Gobierno, la carrera avanzará por Peltier, Mitre, Plaza Independencia, Sarmiento y Emilio Civit, hasta llegar a los Portones del Parque. Los corredores también pasarán por los Caballitos de Marly, la Fuente de los Continentes, el Rosedal y la vuelta al Lago, antes de emprender el regreso hacia la meta.

maraton nocturna parque san martin
El recorrido comienza en la explanada de Casa de Gobierno y seguirá por lugares emblemáticos de la Ciudad

En esta edición, la maratón entregará premios en efectivo a los tres primeros puestos de la clasificación general (categoría damas y caballeros) en la distancia de 10K.

Con esta convocatoria, la Ciudad de Mendoza invita a corredores locales, nacionales e internacionales a vivir una de las citas deportivas más esperadas del calendario, que combina deporte, salud y un recorrido único bajo las luces de la capital mendocina.

