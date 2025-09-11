SIN ESCALA

Mendoza incorpora un vuelo directo a un destino paradisíaco del Caribe: desde cuándo y a cuánto

Un nuevo vuelo conectará Mendoza con una isla del Caribe. Cuándo comienza a operar, cuánto cuesta y cómo acceder a esta experiencia paradisíaca

Por Sitio Andino Economía

Aerolíneas Argentinas sumará un nuevo destino paradisíaco para los mendocinos. Desde este verano, la provincia de Mendoza contará con un vuelo directo desde el Aeropuerto Internacional El Plumerillo hasta la isla holandesa de Aruba, ubicada en el Caribe. La operación permitirá a los pasajeros disfrutar de un destino tropical sin escalas, acercando nuevas oportunidades de turismo y ocio.

La ruta estará vigente del 1 de enero al 28 de febrero, con un vuelo semanal ida y vuelta los días viernes.

Cuánto costará el pasaje desde Mendoza a Aruba

La tarifa de lanzamiento es de US$799 más impuestos, ida y vuelta, desde Mendoza. Los boletos ya se encuentran disponibles a través de los canales de venta de Aerolíneas Argentinas.

Con esta incorporación, la aerolínea busca ampliar su red de opciones para viajeros locales que desean explorar la región y para turistas internacionales que visitan Argentina.

Aerolíneas Argentinas sumará un vuelo directo desde Mendoza hasta Aruba

La compañía señaló: “Estamos implementando promociones tácticas orientadas a públicos y destinos específicos. La combinación de nuevas rutas, financiación local, promociones internacionales y beneficios para clientes frecuentes forma parte de una estrategia integral para consolidar el rol de Aerolíneas como motor del turismo”.

Sobre Aruba, una isla paradisíaca

Aruba es una pequeña isla caribeña que forma parte del Reino de los Países Bajos, con su propia moneda y leyes, y donde se habla principalmente papiamento e inglés. Con 180 km², la isla ofrece 360 días de sol, temperatura media de 28°C, refrescantes vientos, playas de arena blanca y aguas cristalinas fuera de la zona de huracanes.

Además, cuenta con bajo índice de criminalidad, siendo uno de los lugares más seguros del Caribe. Al este se encuentran otras islas holandesas paradisíacas: Curazao y Bonaire. Aunque no pertenece a la Unión Europea, todos los ciudadanos de Aruba poseen pasaporte holandés y los mismos derechos que los europeos/ La Nación e Infobae

