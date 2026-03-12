Anuncian un paro en la aviación que afectaría vuelos de forma masiva: cuándo será

La semana próxima los vuelos en Argentina podrían verse afectados por una medida de fuerza anunciada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El sindicato informó que trabajadores del sector aeronáutico realizarán un paro que impactará en operaciones de aeropuertos de todo el país .

Según indicaron desde el gremio, la protesta alcanzaría a 27 terminales aéreas , por lo que podría provocar demoras y cancelaciones en distintos vuelos nacionales durante los días de paro.

De acuerdo con el comunicado sindical, la protesta involucra a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) . Las medidas se realizarán los días 18, 19, 20, 23 y 24 de marzo , en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 17 a 20 .

En cambio, durante el sábado 21 y domingo 22 de marzo las operaciones aéreas, en principio, se desarrollarán con normalidad durante el fin de semana.

Los reclamos del gremio aeronáutico

Desde ATE señalaron que la medida responde a dos reclamos principales vinculados a la situación laboral de los trabajadores del sector.

Entre ellos, el sindicato exige el pago de salarios con los aumentos correspondientes a ítems extra paritarios, además de la apertura de paritarias.

El gremio sostuvo que los trabajadores llevan más de un mes esperando el cumplimiento de compromisos asumidos por las autoridades en reuniones de diálogo realizadas anteriormente.

Trabajadores reclaman incumplimientos de pagos y reapertura de paritarias.

Además, señalaron que los plazos ya se encuentran vencidos y que, ante la falta de propuestas concretas por parte del Gobierno, decidieron avanzar con la medida de fuerza.

Qué vuelos estarán garantizados durante el paro

Durante las jornadas de protesta se garantizará el funcionamiento de servicios esenciales, como las tareas de bomberos aeronáuticos, áreas de sanidad y algunos controles operativos.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, confirmó la medida a través de su cuenta en la red social X y aseguró que solo estarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales.

ATE LANZA PARO DE UNA SEMANA EN AEROPUERTOS POR LA FALTA DE PAGO DEL AUMENTO SALARIAL!!



El Gobierno llevó el conflicto salarial al límite y decidió NO PAGAR LOS AUMENTOS ACORDADOS en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Hemos decidido realizar… pic.twitter.com/P6thIHBbDw — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) March 11, 2026

En su mensaje también cuestionó al Gobierno nacional y a algunos funcionarios por la situación salarial de los trabajadores. Según expresó, mientras algunos funcionarios viajan al exterior en aviones oficiales, muchos empleados del sector continúan con salarios bajos.

Finalmente, Aguiar advirtió que eventuales cancelaciones o reprogramaciones de vuelos serán responsabilidad del Gobierno. “Sin sueldos dignos no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay Estado”, concluyó.