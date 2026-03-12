Vendimia 2026: comienza el canje de entradas para el show musical, pero será con cupo limitado.

Tras la reprogramación de la Repetición de la Fiesta de la Vendimia por contingencias climáticas, el Gobierno de Mendoza definió el cronograma y la metodología para que los asistentes puedan disfrutar del show musical que contará con las actuaciones de Abel Pintos, Angela Leiva y Maggie Cullen .

De acuerdo con la información oficial, el proceso de canje se pondrá en marcha este jueves 12 de marzo , a partir de las 12 . Las autoridades han remarcado la importancia de no acudir a los centros de canje antes del mediodía, ya que el sistema informático se habilitará estrictamente en ese horario.

Por otro lado, refirieron que "lugares disponibles hay . La noche del show no logró venderse en su totalidad, hay cupos para que muchos mendocinos disfruten de los artistas". Asimismo, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, recalcó que "por lo que están observando, muchos están optando por la devolución del dinero ".

Vendimia 2026: a partir de las 12 se pone en marcha el sistema de canje de entradas.

Documentación obligatoria: se deberá presentar exclusivamente el PDF de la compra original generado por el sitio Entradaweb. Un dato a tener en cuenta es que no se aceptarán las entradas físicas que fueron entregadas en canjes previos.

Lugares de canje: el trámite se realizará en los mismos Puntos de Canje que estuvieron habilitados para la entrega inicial de tickets. Estos son: Teatro Independencia, Subsecretaría de Cultura, Aditorio Ángel Bustelo, Teatro Roma (San Rafael), entre otros.

Ubicaciones: es importante señalar que las nuevas entradas no respetarán necesariamente la ubicación de la compra original. Los asistentes serán reubicados según la disponibilidad de los sectores al momento del trámite.

Cupos limitados: el canje estará sujeto a la capacidad del Teatro Griego y se realizará hasta agotar el stock de lugares disponibles.

Diego Gareca, subsecretario de Cultura.

Política de Devoluciones

Aquellas personas que opten por no asistir al nuevo show podrán solicitar el reembolso total del dinero. Para ello, deberán enviar un correo electrónico a [email protected], adjuntando el Código de Venta (ubicado debajo del código QR). El periodo para gestionar devoluciones se extenderá desde el 12 hasta el 22 de marzo.

El nuevo espectáculo está programado para este domingo 15 de marzo, prometiendo una jornada de primer nivel para resarcir a los espectadores tras las inclemencias del tiempo.

Respecto al orden de la grilla, desde la organización advirtieron que se mantiene. Por lo que primero subirá Campedrinos, luego será el turno de Maggie Cullen, Ángela Leiva y el cierre estará a cargo de Abel Pintos.

Para tener en cuenta: canje de entradas

¿Qué documentación es obligatoria presentar para el trámite?

Es fundamental presentar el PDF de la compra original generado por el sitio Entradaweb (ya sea impreso o en el celular). Es importante destacar que no se aceptarán las entradas físicas que se entregaron en el canje de la primera función; el sistema requiere el comprobante digital original para validar la operación.

¿Se mantiene la ubicación original en el Teatro Griego?

No. Debido a la reconfiguración del evento, las nuevas entradas no respetarán la ubicación de la compra inicial. Los asistentes serán reubicados en los sectores disponibles al momento de realizar el canje presencial. Por este motivo, se recomienda asistir con antelación, ya que el proceso está sujeto a la capacidad del recinto.

¿Qué sucede si no puedo o no quiero asistir al nuevo show reprogramado?

Aquellas personas que no deseen o no puedan concurrir al show del domingo pueden solicitar el reembolso total del dinero. Para ello, deben enviar un correo electrónico a [email protected] indicando el Código de Venta (el número que figura debajo del QR). El plazo para gestionar esta devolución es desde el 12 hasta el 22 de marzo.