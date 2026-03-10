La coalición antioficialista que se teje en Mendoza: qué dirigentes se anotan

Los actos políticos de la Vendimia 2026 —pese a la ausencia de dirigentes nacionales de peso (salvo Victoria Villarruel)— dejaron varias definiciones de cara a las elecciones ejecutivas de 2027 , en las que se definirá —ni más ni menos— quién será el próximo gobernador/a de Mendoza.

Con el radicalismo local aliado a La Libertad Avanza , y "repatriado" el PRO, el oficialismo provincial se muestra como una opción electoral muy competitiva . Ante ese escenario, la oposición comienza a diagramar la estrategia para encontrar una fórmula capaz de presentar batalla al frente gobernante .

El Partido Justicialista de Mendoza, al igual que el nacional, atraviesa un proceso de reconstrucción tras varias derrotas en las urnas . Las elecciones municipales del 22 de febrero funcionaron como un aliciente para algunos intendentes peronistas que pretenden ser protagonistas en los comicios del año próximo.

Allí se anota el maipucino Matías Stevanato , quien ya planteó la necesidad de conformar una gran coalición anti mileísta/cornejista en Mendoza, con el peronismo como principal integrante ; en un rol de conductor de ese espacio, en principio, multi partidario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MatiasStevanato/status/2030786354829824421&partner=&hide_thread=false Recibimos a @SergioMassa que nos visitó durante la Fiesta Nacional de la Vendimia y charlamos sobre el presente de la Argentina y el futuro de Mendoza.



También pudimos compartir ideas sobre un logro histórico: en Maipú volvimos a ganar una elección de medio término después de 25… pic.twitter.com/7F1uG1WfUy — Matias Stevanato (@MatiasStevanato) March 8, 2026

Para avanzar en ese objetivo, el PJ primero deberá resolver su propia discusión interna. En la Provincia, la tensión enfrenta al sector de los intendentes/ciurquismo con el kirchnerismo más duro, encabezado por La Cámpora. Un primer punto de coincidencia es que ambos espacios entienden que en 2027 presentarse en soledad sería prácticamente entregarse a un traspié electoral.

El jefe comunal de Maipú reconoció charlas en ese sentido con sus pares peronistas, e incluso con dirigentes de otras expresiones políticas. “Hacia 2027 necesitamos una renovación muy fuerte dentro del justicialismo de Mendoza, tratando de integrar un gran frente que genere una opción a los mendocinos”, sostuvo.

Consultado sobre si ese proceso implica dejar atrás a La Cámpora, evitó una ruptura explícita, aunque planteó un cambio de rumbo: “Es una renovación de métodos. Hay que trabajar más cerca de los vecinos”, dijo. En paralelo, también marcó distancia de los liderazgos nacionales del kirchnerismo. “Cristina (Fernández de Kirchner) tuvo una buena gestión como presidenta. Hay que aprender de lo bueno y de lo malo”, señaló.

Más frontal fue el sanrafaelino Omar Félix, quien planteó que el debate político hacia 2027 debería trascender las identidades partidarias, sino más bien centrarse en las posturas políticas ante ciertas cuestiones que afectan el día a día ciudadano.

“No hablo ni de peronismo ni de radicalismo, hablo de propuestas que engloben a los sectores populares y a quienes defienden el interés nacional”, señaló a Sitio Andino. Reforzó, de este modo, la posibilidad de que una alternativa opositora incluye a dirigentes de distintos espacios.

Omar Félix Coviar 2026 Omar Félix también pidió sumar otras expresiones políticas de cara a las elecciones 2027, aunque se mostró enfrentado a La Cámpora. Cristian Lozano

Sin embargo, el jefe comunal sureño fue especialmente crítico con la agrupación que lidera en Mendoza la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, y que en las elecciones municipales en su territorio se presntó con lista propia: “La Cámpora sabrá qué hacer. Su modelo político es muy chico”. Y agregó: “En San Rafael ni siquiera alcanzaron el 3% de los votos. Hoy no tienen legitimidad política ni social”, disparó, dejando prácticamente afuera del armado al sector K.

Desde el kicillofismo, el tunuyanino Emir Andraos remarcó la necesidad de fortalecer el diálogo interno dentro del peronismo, antes de avanzar con acuerdos extrapartidarios. “Es una cuestión de diálogo, de acercamiento y de consensos. Tenemos que trabajar para darle respuestas a la gente y para que vuelva a confiar en nuestras propuestas de gobierno”, subrayó.

Emir Andraos, intendente Tunuyán Coviar, Vendimia 2026 07-03-26 Emir Andraos, intendente de Tunuyán. Foto: Cristian Lozano

Siguiendo esa línea, el dirigente del Valle de Uco destacó el desempeño de los municipios administrados por su fuerza política. “El peronismo ha demostrado en las gestiones que tiene en la provincia que se puede gobernar bien, y eso muchas veces ha sido validado en las urnas”, afirmó.

Otro intendente del justicialismo —que incluso se muestra cercano al radicalismo local— también apuntó a reordenar el peronismo antes de discutir alianzas. Se trata del jefe comunal de Lavalle, Edgardo González, quien —en diálogo con este medio— consideró que el espacio debe “dar una impronta nueva y volver a conquistar a los mendocinos”, para posicionarse como una alternativa competitiva frente al oficialismo.

Edgardo González, intendente Lavalle, Coviar, Vendimia 2026 07-03-26 Edgardo González, intendente de Lavalle. Foto: Cristian Lozano

Desde el sector kirchnerista, la propia Fernández Sagasti no descartó la idea de construir acuerdos más amplios, incluso con sectores del radicalismo, aunque bajo determinadas coincidencias programáticas. “Tenemos que hacer acuerdos con quienes compartamos valores como defender la industria, proteger nuestros recursos naturales y la soberanía”, planteó. Días atrás, su compañera de banca Juliana Di Tulli lo había postulado a nivel nacional.

Embed "Hay que ir a buscar a esos radicales"



Juliana Di Tullio dijo que "hay radicales de alma radical y otros que son tan antiperonistas que se afilian al radicalismo" y remarcó: "Algunos tienen todavía ese espíritu de origen popular y democrático. Somos primos". pic.twitter.com/EoeySxPeYC — Corta (@somoscorta) March 5, 2026

La legisladora mendocina consideró que la grieta “peronismo-antiperonismo” quedó vieja frente al escenario actual y sostuvo que existen radicales y dirigentes de otros partidos que comparten esas ideas. Sin embargo, marcó diferencias con algunos dirigentes provinciales, como el intendente capitalino Ulpiano Suarez, quien ha sonado como parte de un posible acuerdo bipartidario, en el caso de que no tenga lugar en una fórmula oficialista.

Anabel Fernández Sagasti, Coviar 2026 Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional, suma adeptos y detractores en el peronismo. Cristian Lozano

¿El radicalismo mendocino se aliaría al peronismo en las elecciones 2027?

Precisamente el alcalde citadino se pronunció sobre esa posibilidad, y no descartó acuerdos políticos más amplios. Si bien defendió el diálogo entre sectores, rechazó de plano cualquier acercamiento con el kirchnerismo.

“Jamás he cerrado la puerta al diálogo con ningún sector, pero lejos estoy de querer que vuelva el kirchnerismo, el populismo, al poder”, afirmó. Para el dirigente radical, los acuerdos deben darse sobre políticas de Estado para Mendoza, más allá de las disputas electorales. “Podemos competir en una elección, pero encontrar cuatro o cinco temas sobre los cuales la dirigencia se siente y encuentre consensos”, planteó.

Ulpiano Suarez, Desayuno de Coviar, Vendimia 2026 07-03-26 Ulpiano Suarez no descarta una alianza con nuevos partidos, pero deja al kirchnerismo de lado. Foto: Cristian Lozano

Por lo pronto, Suarez cosechó el respaldo político de dos exmandatarios radicales en la carrera por la gobernación. Tanto Julio Cobos como Rodolfo Suarez se mostraron a favor de apoyar una candidatura del intendente de la Ciudad de Mendoza en 2027. ¿En una coalición con el peronismo? Hoy parece una posibilidad lejana, pero en la política ninguna hipótesis se descarta nunca del todo.