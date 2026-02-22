Ganadores y perdedores de una elección que el mendocino ignoró, pero dejó señales políticas fuertes

Alfredo Cornejo y el gobierno provincial: cuando se conoció que seis municipios desdoblaban (a mediados del año pasado), en el Ejecutivo provincial afirmaban por lo bajo que con ganar en al menos un departamento, estaban "hechos". Tras aliarse con Allasino en Luján, el objetivo estaba cumplido. Sin embargo, sumaron dos distritos más: Rivadavia y San Rafael, donde Cornejo tenía especial interés de adjudicarse un triunfo. En la comuna del Este, por la "interna radical" que sostiene con el intendente díscolo Ricardo Mansur. En el Sur, porque el radicalismo apuesta fuerte en 2027 a despojar a los Félix del poder que ostentan desde hace dos décadas.
Esteban Allasino: el intendente de Luján de Cuyo —aliado con el Gobierno y el mileísmo— logró una victoria aplastante, que lo dejó a un puñado de votos de quedarse con las seis bancas que se ponían en juego en el Concejo. La estrategia de no confrontar con Cornejo y Milei fue acertada, ya que prácticamente eliminó todo tipo de oposición en el territorio. El jefe comunal queda muy bien parado para una reelección en 2027, o para apostar por otro cargo más ambicioso.
La Libertad Avanza/mileísmo: los libertarios consolidaron la tendencia electoral en Mendoza, que ya tiene un recorrido considerable en las urnas, desde 2023. En los últimos tres años, el partido violeta —comandado por Facundo Correa Llano en la provincia— ha contado con el respaldo masivo de la ciudadanía mendocina, metiéndose en comunas donde tan solo un lustro atrás nadie pensaría que tendrían representación en los Concejos Deliberantes. Buenas expectativas para colocar un candidato propio competitivo en las elecciones a gobernador de 2027.
Matías Stevanato: si bien finita, el intendente maipucino salvó la ropa y logró revertir el resultado adverso obtenido en 2025 con un triunfo ajustado en estos comicios 2026. Además, recuperó el control del Concejo. Un dato no menor: es la primera vez en 25 años que el peronismo municipal se impone en una elección de medio término (la última vez fue en 2001). En la discusión interna del PJ, vuelve a acomodarse como un candidateable para la gobernación en 2027.
Flor Destéfanis y Fernando Ubieta: los dos intendentes peronistas del Este volvieron a consolidar el respaldo electoral en sus comunas. La jefa comunal de Santa Rosa incluso recuperó el control del Concejo Deliberante, que hasta hoy tenía mayoría opositora. Si bien es contrafáctico analizarlo hoy, podría considerarse innecesario el desdoblamiento de sus comicios, ya que ambos fueron los únicos intendentes peronistas que sostuvieron el triunfo en sus comunas en 2025. Aunque no con la diferencia obtenida este domingo.
Débora Quiroga: la concejal santarrosina, exaliada de Destéfanis, apostó por presentarse en soledad en un departamento donde corría el riesgo de la polarización entre peronismo/radicalismo. Y la jugada le salió bien: logró la reelección de la banca con su partido, "Ahora Santarrosinos", en línea con su estrategia de presentarse (por cuarta vez) como candidata a intendenta en las elecciones 2027. El piso de votos ya lo tiene, y le da oxígeno para trabajar en una alianza con el radicalismo, o bien presentarse nuevamente en solitario.
Los perdedores de las elecciones 2026 en Mendoza
El peronismo de San Rafael: los hermanos Félix —Omar y Emir— apostaron por el desdoblamiento en 2025, atentos de que podrían sufrir —como finalmente ocurrió— una derrota en las legislativas del año pasado, con la "ola violeta" como escenario. La estrategia no surtió efecto y fueron derrotados por LLA+CM, que jugó fuerte en el departamento, con el objetivo de destronarlos en 2027. Un premio "consuelo": el oficialismo municipal se impuso (por escaso margen) en las elecciones de convencionales municipales, que —dicho sea de paso— corrieron riesgo de no desarrollarse hasta último momento.
Ricardo Mansur: el intendente de Rivadavia sufrió una derrota categórica en su comuna ante su más acérrimo rival: Alfredo Cornejo (o, más bien, sus candidatos). Su partido, Sembrar, renovaba tres bancas en el Concejo y obtuvo dos, por lo que la oposición seguirá siendo mayoría en el cuerpo deliberativo. Se espera una renovación en el gabinete, pensando en las elecciones 2027, donde enfrentará a un radicalismo/libertarismo fortalecido en el Municipio.
La Cámpora: tras no acordar con la conducción pejotista, el kirchnerismo mendocino decidió jugar por fuera del sello partidario y perdió la representación que ostentaba en los Concejos de Luján de Cuyo y Rivadavia. Solo logró colocar a uno de los 24 candidatos a convencionales municipales en San Rafael: Nadir Yasuff. Por estas horas se habla de posibles expulsiones de sus dirigentes de la estructura partidaria.
El Frente Verde y las terceras fuerzas: el espacio que se ubicó en tercer lugar en los comicios de 2023 y 2025 no logró hacer pie en estas municipales y selló una deslucida performance. En Maipú, Santa Rosa y La Paza —incluso— terminó en último lugar. Lo propio ocurrió con el Frente de Izquierda, que desde hace años que no puede seducir al electorado mendocino, como ocurría hace no tanto tiempo atrás. La excepción es el Frente Libertario Demócrata, que si bien no colocó concejales en ninguno de los seis departamentos, sí ubicó a dos convencionales municipales en San Rafael.