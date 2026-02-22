Ganadores y perdedores de una elección que el mendocino ignoró, pero dejó señales políticas fuertes

Además de la bajísima participación ciudadana, las elecciones 2026 en seis municipios de Mendoza dejaron ganadores y perdedores, más allá de lo que reflejan los propios números del escrutinio de la Junta Electoral. Como en los comicios de 2025, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza es la que mejor parada quedó —imponiéndose en tres de las seis comunas—, aunque también hubo festejos en las filas (no todas) peronistas.