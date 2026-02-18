19 de febrero de 2026
Se vota el 22 de febrero

Autonomía municipal: hubo acuerdo y las elecciones a constituyentes en San Rafael serán el domingo

La audiencia conciliatoria en la Corte fue un formalismo, ya que las partes ya habían cerrado un convenio. Cómo será el proceso de creación de la nueva Carta Orgánica.

Se destrabó el conflicto en San Rafael y habrá elecciones a convencionales.

Marcelo Piaser
 Por Facundo La Rosa

En el cuarto piso de los Tribunales de Mendoza terminó de sellarse en la tarde de este miércoles un acuerdo que se había cerrado “de palabra” horas antes: el próximo domingo 22 de febrero en San Rafael se desarrollarán las elecciones a convencionales municipales, en conjunto con la elección de concejales.

boleta unica San Rafael elecciones 22-02-26
Esta es la boleta que se utilizará en las elecciones 2026 del 22 de febrero en San Rafael.

La concreción de la votación de los 24 ciudadanos encargados de diagramar la primera Carta Orgánica del Municipio, que consagre la autonomía municipal, estaba en riesgo tras una presentación judicial que efectuó semanas atrás el diputado José Luis Ramón (Protectora), objetando la convocatoria.

La posición del legislador —quien cuestionó el incumplimiento de ciertos requisitos constitucionales, como el referéndum ciudadano y la aprobación de necesidad de reforma con una mayoría agravada en el Concejo Deliberante— fue avalada por la Fiscalía de Estado, que emitió un dictamen a favor de la suspensión de esos comicios constituyentes por aparente inconstitucionalidad.

Si bien reconoció la deuda histórica del Estado mendocino en la consagración de la autonomía municipal prevista en la reforma de 1994, el fiscal Fernando Simón sostuvo que tal contexto no justifica avanzar con el dictado de una norma constituyente municipal sin contemplar el marco legal provincial.

José Luis Ramón, diputado provincial 2025, Protectora Fuerza Política
José Luis Ramón había cuestionado la convocatoria, pero llegó a un acuerdo con el Municipio.

A partir de esta situación, la pelota quedó en manos del máximo tribunal, que optó por convocar a una audiencia conciliatoria, a fin de que las partes llegaran a un acuerdo y se evitara un pronunciamiento judicial sobre una cuestión netamente política. Esa postura se impuso y permitió cerrar el entendimiento Municipio/legislador, sin arbitrio de la Corte.

El convenio entre las partes terminó de cocinarse este mediodía, cuando el intendente Omar Félix se comunicó con el propio Ramón para escuchar de primera mano su punto de vista y acercar posiciones. Finalmente, se resolvió continuar con el proceso electoral, bajo condición de sumar un paso adicional a los ya cumplidos: la consulta popular para que la ciudadanía sanrafaelina se exprese a favor o en contra de la creación de la Carta Orgánica.

“En la medida de un reconocimiento sobre redirigir el proceso de elección, era conveniente arribar a un acuerdo. Sobre todo, porque es importante que los temas políticos se resuelvan sin judicializarlos”, indicó a Sitio Andino una de las partes intervinientes en el proceso conciliatorio.

Suprema Corte de Mendoza 2025 con Norma Llatser y Alfredo Cornejo.jpg
Los jueces de la Corte conciliarion y hubo acuerdo para que se celebren las elecciones constituyentes en San Rafael.

Cómo y cuándo se desarrollarán las elecciones constituyentes en San Rafael

Sellado el acuerdo conciliatorio, el cronograma electoral en San Rafael se mantiene tal como se diseñó originalmente. Este domingo 22 de febrero la ciudadanía de la comuna sureña votará concejales junto con convencionales municipales.

No obstante, habrá una modificación clave respecto a lo que dictó la ordenanza que declaró la autonomía municipal y oficializó el marco para la creación de la Carta Orgánica. Las etapas a cumplirse serán las siguientes:

  • Elección de Convencionales Municipales: se convocó en conjunto con los comicios para concejales municipales, que en San Rafael se realizarán el 22 de febrero. En esa misma jornada se votará a los ediles, por un lado, y a los convencionales, por el otro (con boleta única). Serán 24 los ciudadanos que estarán a cargo de esa función.
  • Sanción de la Carta Orgánica Municipal: una vez proclamados los convencionales, el cuerpo deberá comenzar a sesionar dentro de los siguientes sesenta días. A partir de allí, contará con 90 días para elaborar y aprobar el texto que establecerá las pautas del ordenamiento institucional, político, administrativo, económico y financiero de la comuna sureña, siguiendo los principios básicos incluidos en la ordenanza.
  • Convocatoria a referéndum: este es el paso incluido en la audiencia conciliatoria. El llamado estará a cargo del Concejo Deliberante de San Rafael y el referéndum se llevará adelante en las elecciones posteriores a la creación de la Carta Orgánica. Es decir, en los comicios municipales de 2027, cuando se incorporará una opción para que el electorado avale o rechace esa carta de autonomía municipal.
  • Reglamentación y promulgación: de ser afirmativa la voluntad popular, el paso siguiente estará a cargo del Ejecutivo municipal, que reglamentará y promulgará la nueva Carta Orgánica, la cual entrará en vigencia una vez publicada oficialmente.
