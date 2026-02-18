Autonomía municipal: hubo acuerdo y las elecciones a constituyentes en San Rafael serán el domingo

En el cuarto piso de los Tribunales de Mendoza terminó de sellarse en la tarde de este miércoles un acuerdo que se había cerrado “de palabra” horas antes: el próximo domingo 22 de febrero en San Rafael se desarrollarán las elecciones a convencionales municipales, en conjunto con la elección de concejales.
La posición del legislador —quien cuestionó el incumplimiento de ciertos requisitos constitucionales, como el referéndum ciudadano y la aprobación de necesidad de reforma con una mayoría agravada en el Concejo Deliberante— fue avalada por la Fiscalía de Estado, que emitió un dictamen a favor de la suspensión de esos comicios constituyentes por aparente inconstitucionalidad.
Si bien reconoció la deuda histórica del Estado mendocino en la consagración de la autonomía municipal prevista en la reforma de 1994, el fiscal Fernando Simón sostuvo que tal contexto no justifica avanzar con el dictado de una norma constituyente municipal sin contemplar el marco legal provincial.
A partir de esta situación, la pelota quedó en manos del máximo tribunal, que optó por convocar a una audiencia conciliatoria, a fin de que las partes llegaran a un acuerdo y se evitara un pronunciamiento judicial sobre una cuestión netamente política. Esa postura se impuso y permitió cerrar el entendimiento Municipio/legislador, sin arbitrio de la Corte.
El convenio entre las partes terminó de cocinarse este mediodía, cuando el intendente Omar Félix se comunicó con el propio Ramón para escuchar de primera mano su punto de vista y acercar posiciones. Finalmente, se resolvió continuar con el proceso electoral, bajo condición de sumar un paso adicional a los ya cumplidos: la consulta popular para que la ciudadanía sanrafaelina se exprese a favor o en contra de la creación de la Carta Orgánica.
“En la medida de un reconocimiento sobre redirigir el proceso de elección, era conveniente arribar a un acuerdo. Sobre todo, porque es importante que los temas políticos se resuelvan sin judicializarlos”, indicó a Sitio Andino una de las partes intervinientes en el proceso conciliatorio.
Cómo y cuándo se desarrollarán las elecciones constituyentes en San Rafael
Sellado el acuerdo conciliatorio, el cronograma electoral en San Rafael se mantiene tal como se diseñó originalmente. Este domingo 22 de febrero la ciudadanía de la comuna sureña votará concejales junto con convencionales municipales.
Elección de Convencionales Municipales: se convocó en conjunto con los comicios para concejales municipales, que en San Rafael se realizarán el 22 de febrero. En esa misma jornada se votará a los ediles, por un lado, y a los convencionales, por el otro (con boleta única). Serán 24 los ciudadanos que estarán a cargo de esa función.
Sanción de la Carta Orgánica Municipal: una vez proclamados los convencionales, el cuerpo deberá comenzar a sesionar dentro de los siguientes sesenta días. A partir de allí, contará con 90 días para elaborar y aprobar el texto que establecerá las pautas del ordenamiento institucional, político, administrativo, económico y financiero de la comuna sureña, siguiendo los principios básicos incluidos en la ordenanza.
Convocatoria a referéndum: este es el paso incluido en la audiencia conciliatoria. El llamado estará a cargo del Concejo Deliberante de San Rafael y el referéndum se llevará adelante en las elecciones posteriores a la creación de la Carta Orgánica. Es decir, en los comicios municipales de 2027, cuando se incorporará una opción para que el electorado avale o rechace esa carta de autonomía municipal.
Reglamentación y promulgación: de ser afirmativa la voluntad popular, el paso siguiente estará a cargo del Ejecutivo municipal, que reglamentará y promulgará la nueva Carta Orgánica, la cual entrará en vigencia una vez publicada oficialmente.