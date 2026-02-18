Autonomía municipal: hubo acuerdo y las elecciones a constituyentes en San Rafael serán el domingo

Se destrabó el conflicto en San Rafael y habrá elecciones a convencionales.

En el cuarto piso de los Tribunales de Mendoza terminó de sellarse en la tarde de este miércoles un acuerdo que se había cerrado “de palabra” horas antes : el próximo domingo 22 de febrero en San Rafael se desarrollarán las elecciones a convencionales municipales , en conjunto con la elección de concejales.

La concreción de la votación de los 24 ciudadanos encargados de diagramar la primera Carta Orgánica del Municipio , que consagre la autonomía municipal , estaba en riesgo tras una presentación judicial que efectuó semanas atrás el diputado José Luis Ramón (Protectora), objetando la convocatoria.

Esta es la boleta que se utilizará en las elecciones 2026 del 22 de febrero en San Rafael.

La posición del legislador —quien cuestionó el incumplimiento de ciertos requisitos constitucionales , como el referéndum ciudadano y la aprobación de necesidad de reforma con una mayoría agravada en el Concejo Deliberante— fue avalada por la Fiscalía de Estado , que emitió un dictamen a favor de la suspensión de esos comicios constituyentes por aparente inconstitucionalidad .

Si bien reconoció la deuda histórica del Estado mendocino en la consagración de la autonomía municipal prevista en la reforma de 1994, el fiscal Fernando Simón sostuvo que tal contexto no justifica avanzar con el dictado de una norma constituyente municipal sin contemplar el marco legal provincial.

José Luis Ramón, diputado provincial 2025, Protectora Fuerza Política José Luis Ramón había cuestionado la convocatoria, pero llegó a un acuerdo con el Municipio. Foto: Prensa Legislatura de Mendoza

A partir de esta situación, la pelota quedó en manos del máximo tribunal, que optó por convocar a una audiencia conciliatoria, a fin de que las partes llegaran a un acuerdo y se evitara un pronunciamiento judicial sobre una cuestión netamente política. Esa postura se impuso y permitió cerrar el entendimiento Municipio/legislador, sin arbitrio de la Corte.

El convenio entre las partes terminó de cocinarse este mediodía, cuando el intendente Omar Félix se comunicó con el propio Ramón para escuchar de primera mano su punto de vista y acercar posiciones. Finalmente, se resolvió continuar con el proceso electoral, bajo condición de sumar un paso adicional a los ya cumplidos: la consulta popular para que la ciudadanía sanrafaelina se exprese a favor o en contra de la creación de la Carta Orgánica.

“En la medida de un reconocimiento sobre redirigir el proceso de elección, era conveniente arribar a un acuerdo. Sobre todo, porque es importante que los temas políticos se resuelvan sin judicializarlos”, indicó a Sitio Andino una de las partes intervinientes en el proceso conciliatorio.

Suprema Corte de Mendoza 2025 con Norma Llatser y Alfredo Cornejo.jpg Los jueces de la Corte conciliarion y hubo acuerdo para que se celebren las elecciones constituyentes en San Rafael. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Cómo y cuándo se desarrollarán las elecciones constituyentes en San Rafael

Sellado el acuerdo conciliatorio, el cronograma electoral en San Rafael se mantiene tal como se diseñó originalmente. Este domingo 22 de febrero la ciudadanía de la comuna sureña votará concejales junto con convencionales municipales.

No obstante, habrá una modificación clave respecto a lo que dictó la ordenanza que declaró la autonomía municipal y oficializó el marco para la creación de la Carta Orgánica. Las etapas a cumplirse serán las siguientes: