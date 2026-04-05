5 de abril de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Chocaron contra un árbol en Tunuyán y terminó en tragedia: un hombre perdió la vida y otro está grave

Un siniestro vial en Tunuyán dejó un hombre muerto y otro en grave estado. El hecho ocurrió en Colonia Las Rosas tras el impacto de una moto contra un árbol.

Accidente en Tunuyán: las autoridades aún no han podido confirmar la identidad de las víctimas.

Accidente en Tunuyán: las autoridades aún no han podido confirmar la identidad de las víctimas.

Foto: Gentileza Ministerio de Seguridad de Mendoza.
 Por Celeste Funes

Un trágico siniestro vial ocurrido en la mañana de este domingo dejó como saldo una víctima fatal y un hombre gravemente herido en Colonia Las Rosas, departamento de Tunuyán. El hecho es investigado por las autoridades, que buscan determinar las causas del impacto.

Según la información oficial, el episodio se registró alrededor de las 10.00 en calle Tabanera, a unos 70 metros de calle Libertad, bajo jurisdicción de la Comisaría 65°. Un llamado al 911 alertó sobre un accidente en solitario protagonizado por dos hombres que circulaban en una motocicleta.

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Accidente vial en Colonia Las Rosas: un joven murió y otro está grave

De acuerdo con las primeras pericias, las víctimas se desplazaban en una moto Zanella 150 cc. cuando, por motivos que aún se intentan establecer, el conductor perdió el dominio del rodado y terminó impactando contra un árbol de grandes dimensiones.

accidente vial en tunuyán moto 5-4-2026 1
Efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se apersonaron en el lugar para asistir a los involucrados.

Efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se apersonaron en el lugar para asistir a los involucrados.

Al lugar acudieron efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que dispuso el traslado de los dos ocupantes al Hospital Regional Antonio J. Scaravelli. Allí, uno de los hombres, de aproximadamente 30 años, ingresó sin vida, mientras que el otro presenta politraumatismos graves y permanece internado en estado delicado.

Hasta el momento, las autoridades no han podido confirmar la identidad de las víctimas ni determinar quién de los dos conducía la motocicleta al momento del impacto. En la zona del hecho trabaja personal de Policía Científica, Policía Vial y Tránsito Municipal de Tunuyán, realizando las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fatal episodio.

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