5 de abril de 2026
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Fuerte pelea en boliche de Guaymallén durante el recital de un conocido trapero

Un violento enfrentamiento entre jóvenes interrumpió el show en vivo de Gonzalo Nawel. El episodio quedó registrado y generó fuerte repercusión.

Una noche que prometía música y celebración terminó envuelta en violencia

Una noche que prometía música y celebración terminó envuelta en violencia

 Por Carla Canizzaro

Una noche que prometía música y celebración terminó envuelta en violencia. Una pelea entre varios jóvenes dentro de un boliche de Guaymallén interrumpió el desarrollo de un show en vivo y generó fuerte repercusión en redes sociales tras la difusión de las imágenes.

El incidente tuvo lugar el viernes por la noche en el boliche Babilonia, mientras se presentaba el trapero Gonzalo Nawel, artista con gran convocatoria entre el público juvenil.

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Según se observa en un video grabado por uno de los asistentes, un grupo de hombres y mujeres comenzó a agredirse físicamente dentro del local, en medio de gritos, empujones e insultos. La situación escaló en pocos segundos, alterando por completo el clima festivo que predominaba hasta ese momento.

Violenta pelea en un boliche de Guaymallén

Si bien en un inicio se distinguían dos grupos enfrentados, el conflicto rápidamente se concentró en una pelea protagonizada por dos jóvenes. Ambas terminaron en el piso, donde continuaron golpeándose ante la mirada del resto de los presentes.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la intensidad de la violencia entre las mujeres, una escena que generó sorpresa entre quienes presenciaban el show.

Tras varios segundos de tensión, otras personas lograron intervenir y separar a las involucradas, poniendo fin al episodio. Sin embargo, el incidente ya había alterado completamente el desarrollo del evento, que había convocado a una gran cantidad de público.

Lo que debía ser una noche destacada para los fanáticos del artista terminó opacada por el violento enfrentamiento

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