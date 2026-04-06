6 de abril de 2026
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Salario

El ítem que cambia los sueldos de policías en Mendoza y cómo impacta desde marzo

El Gobierno provincial otorgó subas salariales para personal en actividad y retirados. Se aplicarán en tramos entre marzo y mayo e incluyen cambios en un ítem clave.

El Gobierno dispuso la actualización en el salario de policías y penitenciarios y sumó un ítem.

El Gobierno dispuso la actualización en el salario de policías y penitenciarios y sumó un ítem.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Cecilia Zabala

El Gobierno de Mendoza dispuso por decreto un incremento en el salario del personal policial y penitenciario de la provincia, en un esquema que replica los acuerdos alcanzados con otros sectores estatales.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 628, firmado el 30 de marzo, y establece subas en distintos tramos que impactarán tanto en agentes en actividad como en retirados y pensionados.

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Cómo será el aumento para policías y penitenciarios

Según detalla la norma, el incremento salarial se aplicará en tres etapas

  • 7% desde marzo de 2026, calculado sobre la asignación de la clase del cargo del Jefe de las Policías vigente a diciembre de 2025
  • Incorporación desde abril de un ítem salarial clave (Ítem 2026), completando el 100% de su integración al básico. Se trata del 50% restante del "Aumento 2004", remunerativo, otorgado por Ley N° 7237 a la Asignación de la clase del Jefe de las Policías vigente al 31 de Marzo de 2026.
  • 3% adicional desde mayo de 2026, también calculado sobre la misma base

Por fuera de las paritarias

A diferencia de otros trabajadores estatales, el personal policial y penitenciario no está alcanzado por convenios colectivos ni negociaciones paritarias. Por eso, el Ejecutivo provincial fija sus aumentos de manera unilateral mediante decretos.

En los fundamentos, el Gobierno argumenta la necesidad de mantener criterios salariales similares a los acordados con otros sectores de la administración pública, pese a las particularidades del régimen de seguridad.

Impacto en retirados y adicionales

El decreto también establece que los incrementos se trasladarán a

  • Personal retirado y pensionado, respetando el régimen de movilidad vigente
  • Servicios extraordinarios, que se actualizarán automáticamente en función de las nuevas escalas salariales

Además, se ratifica que los cambios alcanzan a distintos adicionales y suplementos previstos en normativas anteriores, consolidando el impacto sobre el salario total.

La decisión se da en un escenario donde el Gobierno provincial logró cerrar acuerdos con la mayoría de los gremios estatales, en medio de una caída de la recaudación y restricciones fiscales.

En ese marco, la actualización para fuerzas de seguridad busca evitar desfasajes respecto del resto del sector público, aunque mantiene la lógica de incrementos definidos por decreto.

El texto oficial, además, aclara que la medida se dicta ad referendum de la Legislatura, por lo que deberá ser convalidada en el ámbito legislativo provincial.

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