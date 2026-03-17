17 de marzo de 2026
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Paritarias

ATE aceptó el aumento en paritarias y el Gobierno ya cerró con dos de los gremios más fuertes

El sindicato aprobó la propuesta, que incluye mejoras en algunos ítems. El Ejecutivo descomprime el conflicto y avanza en el cierre de negociaciones. Qué pasa con Ampros.

ATE cerró un acuerdo salarial con el Gobierno.

ATE cerró un acuerdo salarial con el Gobierno.

Foto: Prensa ATE

De este modo, el oficialismo descomprime una situación que se avecinaba conflictiva con uno de los sindicatos con mayor poder de movilización. Junto al SUTE y Ampros conforma el "tridente" de las organizaciones gremiales más grandes (y representativas) de la Provincia.

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Asimismo, ya son 13 los sectores estatales que rubricaron acuerdos con el Ejecutivo para los primeros seis meses del año. El ofrecimiento es similar para todos los segmentos, aunque con beneficios particulares vinculadas a ítems o cuestiones no salariales: incremento del 7% en marzo y del 3% en mayo, calculados sobre la base de diciembre de 2025 (no acumulativos).

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El Gobierno de Mendoza ya cerr&oacute; acuerdos salariales con trece sectores estatales.

El Gobierno de Mendoza ya cerró acuerdos salariales con trece sectores estatales.

Cuál es el aumento que aceptó ATE en paritarias

La aceptación surgió de un plebiscito que llevó adelante la central obrera en los lugares de trabajo. Según se informó desde ATE, el respaldo alcanzó el 92% en sectores de Salud y el 84% en la Administración Central.

En concreto, el esquema contempla:

  • 7% de aumento con los haberes de marzo.
  • 3% de aumento en mayo.
  • El 10% en dos tramos también impactará en el "Adicional 1414".
  • Apertura de mesas técnicas en treinta días para discutir condiciones laborales de los diferentes sectores representados por ATE.

Además, el acuerdo incluye el compromiso de retomar la discusión salarial en junio, para definir el segundo tramo del año.

Paritarias ATE Roberto Macho Adriana Iranzo 17-03-26 (02)
ATE lleg&oacute; a un acuerdo con el Gobierno en las paritarias 2026.

ATE llegó a un acuerdo con el Gobierno en las paritarias 2026.

Conformidad en ATE por el aumento acordado con el Gobierno

Desde el sindicato plantearon que el acuerdo no solo implica una mejora salarial, sino también avances en condiciones laborales y reconocimiento sectorial. La secretaria adjunta Adriana Iranzo destacó que —en el área de Salud— “no solo se logró el mismo aumento que el resto de los sindicatos, sino también mejoras en adicionales específicos”, en referencia al ítem 1414.

Por su parte, el secretario general Roberto Macho subrayó que “esto es solamente un paso adelante” y que aún quedan reclamos pendientes, como el pase a planta de trabajadores contratados, que —según lo acordado— se tratará en las mesas no salariales.

Qué sectores ya cerraron paritarias en Mendoza

Con la incorporación de ATE, el Gobierno ya cerró acuerdos con trece sectores de la administración pública. Estos son:

  • SUTE (docentes y celadores)
  • Funcionarios judiciales
  • Empleados judiciales
  • Dirección Provincial de Vialidad
  • Tribunal de Cuentas
  • Tesorería General
  • Fiscalía de Estado
  • Regímenes nucleados en ATE (Administración Central, Régimen 15 de Salud, Ambiente, entre otros)

Ampros escala el conflicto con el Gobierno

El principal foco de tensión se mantiene con Ampros, el gremio que representa a profesionales de la Salud (régimen 27), que rechazó la propuesta salarial y mantiene un conflicto abierto con el Ejecutivo.

Sobre el sector pesa una amenaza oficial de que los trabajadores del sector podrían recibir solo un aumento del 7% por decreto, en lugar del 10% acordado por otros sectores. Desde el oficialismo entienden que hubo falta de voluntad negocial del gremio y que la discusión "se llevó al terreno político".

AMPROS paritarias

En paralelo, Ampros denunció irregularidades ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y pidió la reapertura de la negociación, luego de que se diera por cerrada la instancia paritaria. "La OIT ha tomado nuestros casos y van a examinar al Gobierno de Mendoza por todas las prácticas que atacan a la libertad sindical de los profesionales de la salud. Empezando por el paquete de leyes aprobadas el año pasado sin consulta al gremio, siguiendo por estos aumentos de un kilo de carne, que son decretos sin discusión"

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