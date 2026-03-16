16 de marzo de 2026
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Paritarias

Siete gremios ya cerraron paritarias en Mendoza pero todavía hay dos negociaciones que pueden cambiar todo

Con siete acuerdos ya firmados, la atención ahora está puesta en la definición de ATE y en la situación de AMPROS, que espera un nuevo ofrecimiento.

Siete gremios ya cerraron paritarias en Mendoza.

Siete gremios ya cerraron paritarias en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
 Por Cecilia Zabala

Las negociaciones paritarias entre el Gobierno de Mendoza y los gremios estatales siguen avanzando y hoy la Provincia alcanzó un nuevo acuerdo con los Empleados Judiciales. Mientras, se espera el acuerdo con ATE y con AMPROS, aunque este último está más lejano.

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La oferta salarial presentada por el Gobierno consiste en un aumento del 7% en marzo y otro del 3% en mayo, incrementos no acumulativos y calculados sobre la base salarial de diciembre de 2025.

PARITARIAS EMPLEADOS JUDICIALES
La Provincia alcanzó un nuevo acuerdo paritario con los representantes gremiales de Empleados Judiciales.

La Provincia alcanzó un nuevo acuerdo paritario con los representantes gremiales de Empleados Judiciales.

Con esta aceptación, se suman al acuerdo los trabajadores representados por el SUTE (docentes y celadores), Funcionarios Judiciales, Dirección Provincial de Vialidad, Tribunal de Cuentas, Tesorería General, Fiscalía de Estado y ahora Empleados Judiciales.

ATE define su postura

Mientras algunos sectores ya cerraron la negociación, ATE continúa en proceso de definición. El sindicato dio un paso clave y decidió llevar la propuesta del Gobierno a consulta con las bases. Por lo que este lunes se encuentran evaluando el ofrecimiento antes de comunicar su decisión final.

paritarias ATE
En ATE, Las bases plebiscitan la última propuesta paritaria hecha por el Gobierno.

En ATE, Las bases plebiscitan la última propuesta paritaria hecha por el Gobierno.

El gremio representa a distintos regímenes dentro de la administración pública provincial, por lo que la resolución dependerá del resultado de ese proceso de consulta interna que se desarrolla en los lugares de trabajo.

"Recibimos una propuesta del 10% de aumento salarial (7% en marzo y 3% en mayo) para los trabajadores de Administración Central, Licenciados en Enfermería, Salud y Desarrollo Social, más el compromiso de discutir mejoras en las condiciones laborales específicas de cada sector. Bajamos dicha propuesta a las bases, para que los trabajadores la analicen y decidan. El martes comunicaremos el resultado del plebiscito", explicaron desde el gremio conducido por Roberto Macho.

AMPROS pide reabrir la negociación

Un escenario completamente distinto se presenta con AMPROS, el gremio que representa a los profesionales de la salud, que rechazó la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo. El gremio conducido por Claudia Iturbe solicitó formalmente la reapertura de las paritarias y una nueva convocatoria a la mesa de negociación.

PARITARIAS AMPROS
AMProS solicitó la reapertura de paritarias al Gobierno.

AMProS solicitó la reapertura de paritarias al Gobierno.

AMPROS solicitó al Ejecutivo provincial que vuelva a convocar a la comisión negociadora para continuar discutiendo salarios y condiciones laborales de los profesionales de la salud.

El gremio quiere evitar la suba por decreto, como sucedió en años anteriores.

"La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) solicitó al ministro de Gobierno de la Provincia, Natalio Mema, que disponga la inmediata convocatoria y funcionamiento de la Comisión Negociadora en los términos de la Ley 7759, asegurando el respeto de las garantías que rigen en materia de negociación colectiva y libertad sindical. Ello en el marco del resguardo del adecuado funcionamiento de los mecanismos institucionales de negociación colectiva previstos por la normativa vigente", dice el comunicado emitido por el gremio.

En tal sentido, Claudia Iturbe, secretaria general de la entidad gremial, sostuvo: “Habiendo tomado conocimiento de que el Poder Ejecutivo Provincial reanudó las instancias de negociación con representantes gremiales, entendemos imprescindible que se reanude el diálogo con esta entidad gremial y que dicho proceso se encuadre plenamente dentro de los procedimientos establecidos por la Ley 7759, garantizando la participación institucional en el ámbito formal de la Comisión Negociadora.

“Asimismo, solicitamos que lleven adelante el desarrollo de dichas instancias respetando estrictamente los principios de igualdad, transparencia y libertad sindical, evitando cualquier práctica o acto que pudiera resultar discriminatorio o restrictivo del pleno ejercicio de los derechos sindicales, conforme lo establecen la Constitución Nacional, los tratados internacionales con jerarquía constitucional y la legislación vigente en la materia”, agregó.

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