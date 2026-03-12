12 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Paritarias

Paritarias en Mendoza: ya son seis los sectores que acordaron y otro reclama ser convocado

Tres sectores de la Administración Pública aceptaron la oferta salarial del Gobierno para el primer semestre. Además, se retomó el diálogo con ATE. Ampros pide reapertura.

El Gobierno cerró nuevos acuerdos paritarios.

El Gobierno cerró nuevos acuerdos paritarios.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza avanzó este jueves en la ronda de paritarias 2026 tras cerrar acuerdos salariales con tres sectores de la Administración Pública, que aceptaron la propuesta salarial para el primer semestre del año.

Se trata de trabajadores representados por la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), que nuclea a empleados de Fiscalía de Estado, Tesorería General y el Tribunal de Cuentas.

Lee además
Dos sectores de la administración pública provincial llegaron a un acuerdo salarial en paritarias.
Negociación salarial

Tras acordar con el SUTE, el Gobierno cerró otros dos convenios en paritarias
El gremio conducido por Gustavo Correa avaló la propuesta del Gobierno.
Salarios

El SUTE aceptó la oferta en paritarias: qué aumento percibirán los docentes de Mendoza

La propuesta salarial consiste en un aumento del 7% en marzo y otro del 3% en mayo, el mismo que aceptó días atrás el SUTE, el primer sindicato en cerrar un convenio con el Ejecutivo. Los incrementos no son acumulativos y se calculan sobre la base fija de diciembre de 2025.

Con esta aceptación, ya son seis los sectores estatales que firmaron el acuerdo con el Ejecutivo provincial. Ellos son:

  • SUTE (docentes y celadores)
  • Funcionarios judiciales
  • Dirección Provincial de Vialidad
  • Tribunal de Cuentas
  • Tesorería General
  • Fiscalía de Estado
Tribunal de cuentas.jpg
El personal del Tribunal de Cuentas llegó a un acuerdo salarial en paritarias.

El personal del Tribunal de Cuentas llegó a un acuerdo salarial en paritarias.

Paritarias 2026: el Gobierno retomó el diálogo con ATE

En paralelo, el Ejecutivo también mantuvo reuniones con representantes de ATE, específicamente con los trabajadores del sector de licenciados en enfermería.

Durante ese encuentro, el Gobierno volvió a presentar el mismo esquema de incremento salarial para el primer semestre: 7% en marzo y 3% en mayo, con aumentos no acumulativos calculados sobre la base de diciembre de 2025.

Los representantes gremiales recibieron la propuesta y se comprometieron a analizarla con las bases, por lo que se espera una respuesta en la próxima reunión paritaria.

El reclamo de AMProS para reabrir la negociación

Mientras avanzan los acuerdos con algunos sectores, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) pidió formalmente al Gobierno provincial la reapertura de las paritarias del sector.

La secretaria general del gremio, Claudia Iturbe, solicitó al Ministerio de Gobierno que se disponga “la inmediata convocatoria y funcionamiento de la Comisión Negociadora, tal como lo establece la Ley 7759".

Ampros Paritarias 2026
Ampros reclamó retomar el diálogo en el marco de las paritarias 2026.

Ampros reclamó retomar el diálogo en el marco de las paritarias 2026.

“Habiendo tomado conocimiento de que el Poder Ejecutivo reanudó las instancias de negociación con otros gremios, entendemos imprescindible que se reanude el diálogo con esta entidad gremial”, sostuvo la dirigente.

Desde el sindicato señalaron además que el proceso debe desarrollarse respetando los principios de igualdad, transparencia y libertad sindical, y advirtieron que cualquier mecanismo que excluya al gremio podría interpretarse como una práctica discriminatoria.

Temas
Seguí leyendo

Paritarias: los médicos rechazaron otra propuesta del gobierno provincial

Sector por sector, cuál es el salario de los trabajadores en marzo de 2026

Viajes, investigación y respaldo del Gobierno: qué dijo Adorni tras la polémica

Caputo explicó por qué la inflación sigue en 2,9% y habló de "dos décadas de distorsiones"

La Justicia puso la lupa en los viajes de Adorni y el Gobierno cerró filas para defenderlo

De obra paralizada a barrio en marcha: Tunuyán comenzó a entregar las 300 viviendas

Mendoza ante el boom del cannabis: el potencial de una industria que busca despegar

El Aeroclub Mendoza vuelve a operar en la Base Cóndor: cuánto invertirá en mejorar las pistas

LO QUE SE LEE AHORA
Por sus condiciones climáticas, Mendoza es ideal para el cultivo de cannabis.

Mendoza ante el boom del cannabis: el potencial de una industria que busca despegar

Las Más Leídas

Dos mendocinos se hicieron millonarios gracias al Quini 6.

El Quini 6 de este 11 de marzo dejó dos mendocinos millonarios: adónde jugaron y cuánto ganaron

Vendió el ticket ganador del Quini 6 en San Rafael y espera que aparezca el mendocino afortunado video

Golpe de suerte en San Rafael: el agenciero que vendió el Quini 6 millonario espera al ganador

Tiempo: se viene un otoño en Mendoza con menos lluvias y temperaturas por encima de lo normal.

Pronóstico estival: el Otoño en Mendoza tendrá pocas lluvias y temperaturas por encima de lo habitual

Vendimia 2026: el duro reclamo de los artistas al Gobierno tras la suspensión de la Repetición.

Malestar de los artistas mendocinos por el abrupto final de la Fiesta de la Vendimia

Así quedó el auto incendiado en Guaymallén.

Madre e hija vivieron un momento de pánico en Guaymallén