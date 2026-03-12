Paritarias en Mendoza: ya son seis los sectores que acordaron y otro reclama ser convocado

El Gobierno de Mendoza avanzó este jueves en la ronda de paritarias 2026 tras cerrar acuerdos salariales con tres sectores de la Administración Pública, que aceptaron la propuesta salarial para el primer semestre del año .

Se trata de trabajadores representados por la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC) , que nuclea a empleados de Fiscalía de Estado, Tesorería General y el Tribunal de Cuentas .

La propuesta salarial consiste en un aumento del 7% en marzo y otro del 3% en mayo , el mismo que aceptó días atrás el SUTE, el primer sindicato en cerrar un convenio con el Ejecutivo. Los incrementos no son acumulativos y se calculan sobre la base fija de diciembre de 2025 .

Con esta aceptación, ya son seis los sectores estatales que firmaron el acuerdo con el Ejecutivo provincial . Ellos son:

SUTE (docentes y celadores)

Funcionarios judiciales

Dirección Provincial de Vialidad

Tribunal de Cuentas

Tesorería General

Fiscalía de Estado

Tribunal de cuentas.jpg El personal del Tribunal de Cuentas llegó a un acuerdo salarial en paritarias. Foto: Yemel Fil

Paritarias 2026: el Gobierno retomó el diálogo con ATE

En paralelo, el Ejecutivo también mantuvo reuniones con representantes de ATE, específicamente con los trabajadores del sector de licenciados en enfermería.

Durante ese encuentro, el Gobierno volvió a presentar el mismo esquema de incremento salarial para el primer semestre: 7% en marzo y 3% en mayo, con aumentos no acumulativos calculados sobre la base de diciembre de 2025.

Los representantes gremiales recibieron la propuesta y se comprometieron a analizarla con las bases, por lo que se espera una respuesta en la próxima reunión paritaria.

El reclamo de AMProS para reabrir la negociación

Mientras avanzan los acuerdos con algunos sectores, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS) pidió formalmente al Gobierno provincial la reapertura de las paritarias del sector.

La secretaria general del gremio, Claudia Iturbe, solicitó al Ministerio de Gobierno que se disponga “la inmediata convocatoria y funcionamiento de la Comisión Negociadora, tal como lo establece la Ley 7759".

Ampros Paritarias 2026 Ampros reclamó retomar el diálogo en el marco de las paritarias 2026. Foto: Prensa Ampros

“Habiendo tomado conocimiento de que el Poder Ejecutivo reanudó las instancias de negociación con otros gremios, entendemos imprescindible que se reanude el diálogo con esta entidad gremial”, sostuvo la dirigente.

Desde el sindicato señalaron además que el proceso debe desarrollarse respetando los principios de igualdad, transparencia y libertad sindical, y advirtieron que cualquier mecanismo que excluya al gremio podría interpretarse como una práctica discriminatoria.