Multitudinaria caravana para Azul Antolínez: San Rafael salió a celebrar a su reina

La reina de la Vendimia 2026 recibió el cariño de su pueblo.

San Rafael vivió este jueves una jornada especial con el regreso de Azul Antolínez, flamante Reina Nacional de la Vendimia , quien fue recibida por su pueblo con una multitudinaria caravana vendimial y un festejo en pleno centro de la ciudad .

La soberana nacional llegó acompañada por la virreina Agostina Giacomelli , oriunda de Tunuyán, quien también participó del recorrido y del encuentro con los sanrafaelinos. La oriunda del Valle de Uco tendrá un recibimiento similar el próximo lunes en su departamento natal .

La celebración comenzó alrededor de las 20 en la Rotonda de la Copa , desde donde partió el carro vendimial de San Rafael —que obtuvo el segundo lugar entre los 18 departamentos en la Fiesta Nacional — con Antolínez a bordo.

San Rafael celebró la llegada de la reina nacional de la Vendimia, Azul Antolínez.

Desde allí, la caravana avanzó por las avenidas Mitre e Hipólito Yrigoyen hasta llegar a la Rotonda del Mapa , donde se montó el escenario principal para el festejo.

Azul Antolínez, reina nacional de la Vendimia 2026, recorrido San Rafael, carro 12-03-26 (05) Azul Antolínez y Agostina Giacomelli, reina y virreina de la Vendimia 2026. Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

San Rafael celebró el reinado vendimial junto a su soberana Azul Antolínez

En la intersección de Yrigoyen con Deán Funes y Rawson se instaló un escenario con pantallas y shows musicales para esperar la llegada de la soberana nacional.

Azul Antolínez, reina nacional de la Vendimia 2026, recorrido San Rafael, carro 12-03-26 (06) Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

Durante la noche, los sanrafaelinos pudieron disfrutar un fragmento artístico de la Fiesta Departamental “Tierra de Sueños”, mientras que el cierre estaba previsto con una serenata dedicada a la nueva reina, en una jornada pensada para celebrar el logro vendimial del departamento.

Además, Antolínez dirigió un mensaje a la comunidad, en uno de los momentos más esperados de la celebración.

Azul Antolínez, reina nacional de la Vendimia 2026, recorrido San Rafael, carro 12-03-26 (01) Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

Azul Antolínez: “Se terminó el mito de la distancia”

Más temprano, al arribar a San Rafael, la reina nacional se mostró emocionada por volver a su departamento tras la histórica coronación en el Teatro Griego Frank Romero Day.

“Para mí Vendimia ha sido un camino de realización de largo paso. Me he sentido muy perteneciente a cada lugar que he representado”, expresó ante la prensa.

La soberana también destacó el significado simbólico que tiene su coronación para el Sur mendocino. “Siempre ha habido un mito de la distancia, esa idea de que los sanrafaelinos no podían acceder al cetro nacional. Hoy me siento orgullosa de lo que logramos”, afirmó.

De cara a su año como soberana, la joven aseguró que buscará promocionar Mendoza en todo el país y dejar una huella como embajadora de la provincia.

“Quiero mostrarle al país todo lo que tenemos para crecer como provincia y llamar al turista para que venga a conocernos”, sostuvo.

Azul Antolínez, reina nacional de la Vendimia 2026, recorrido San Rafael, carro 12-03-26 (02) Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

La caravana de Azul Antolínez en San Rafael