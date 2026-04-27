27 de abril de 2026
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Sitio Andino
Monte Comán

Monte Comán celebró a San Expedito con una masiva convocatoria

La jornada incluyó la presentación de la Misa Criolla y un importante movimiento económico en el distrito de Monte Comán

San Expedito se celebró en Monte Comán.

San Expedito se celebró en Monte Comán.

Por Sitio Andino Departamentales

Como es tradición, cientos de personas se acercaron al santuario de Monte Comán en el departamento de San Rafael para celebrar a San Expedito, en una jornada marcada por la fe y la participación comunitaria.

La conmemoración, originalmente prevista para el 19 de abril, debió ser reprogramada por cuestiones climáticas. A pesar de las bajas temperaturas, un gran número de fieles asistió al predio para rendir homenaje al santo de las “causas urgentes”.

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El intendente Omar Félix, junto a miembros del gabinete municipal, acompañó la celebración religiosa que cada año convoca a vecinos de todo San Rafael y zonas aledañas.

Una celebración en Monte Comán que también impulsa la economía

Más allá del valor espiritual, la jornada generó un importante movimiento económico en el distrito, con ferias, patios de comidas y espacios destinados a artesanos y emprendedores.

“Pese a las bajas temperaturas los vecinos acompañan en gran número. Es una fecha muy sentida para nuestra comunidad”, destacó el delegado de Monte Comán, Germán Gómez.

La Misa Criolla, un cierre especial

Tras la celebración religiosa, frente al Paseo de Compras se realizó la presentación de la tradicional Misa Criolla. La Orquesta Municipal, dirigida por Bernardo Ríos, interpretó la reconocida obra musical compuesta en 1964 por el argentino Ariel Ramírez, que combina la liturgia católica con ritmos folclóricos latinoamericanos.

La pieza, una de las más emblemáticas de la música religiosa argentina, consta de cinco partes: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei.

Embed - SAN RAFAEL: SAN EXPEDITO Y MISA CRIOLLA EN MONTE COMÁN

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