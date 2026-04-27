La Fiesta Nacional de la Ganadería llegó a San Rafael con costillares y tradición

Con sus tradicionales costillares y un gran acompañamiento de los sanrafaelinos, se presentó en San Rafael la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería, que se desarrollará del 6 al 10 de mayo en General Alvear.
El evento anticipó la 45° edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería que se realizará en mayo en General Alvear y convocó a vecinos y autoridades.
Con sus tradicionales costillares y un gran acompañamiento de los sanrafaelinos, se presentó en San Rafael la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería, que se desarrollará del 6 al 10 de mayo en General Alvear.
La actividad se llevó a cabo en el predio ubicado en la intersección de Buchardo y Entre Ríos, con la participación de autoridades locales, representantes alvearenses y funcionarios provinciales, en una iniciativa organizada por la Cámara de Comercio de General Alvear.
Decenas de vecinos se acercaron a disfrutar de la propuesta, que incluyó un show en vivo con parte del ballet municipal de San Rafael y la presentación de la Embajadora de la Ganadería, Julieta Romero.
El evento funcionó como una antesala de una de las celebraciones más importantes del sur mendocino, que cada año convoca a productores, instituciones y visitantes de toda la región.