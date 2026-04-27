27 de abril de 2026
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Fiesta Nacional de la Ganadería

La Fiesta Nacional de la Ganadería llegó a San Rafael con costillares y tradición

El evento anticipó la 45° edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería que se realizará en mayo en General Alvear y convocó a vecinos y autoridades.

San Rafael presentó oficialmente la Fiesta Nacional de la Ganadería.

San Rafael presentó oficialmente la Fiesta Nacional de la Ganadería.

La actividad se llevó a cabo en el predio ubicado en la intersección de Buchardo y Entre Ríos, con la participación de autoridades locales, representantes alvearenses y funcionarios provinciales, en una iniciativa organizada por la Cámara de Comercio de General Alvear.

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Julieta Romero de San Rafael, embajadora de la Fiesta Nacional de la Ganadería.

Todo listo: presentan en San Rafael la Fiesta Nacional de la Ganadería

El evento funcionó como una antesala de una de las celebraciones más importantes del sur mendocino, que cada año convoca a productores, instituciones y visitantes de toda la región.

Presentaron la Fiesta Nacional de la Ganadería en San Rafael

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