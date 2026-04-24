La Fiesta Nacional de la Ganadería se presenta en San Rafael con propuestas para toda la familia

En el predio ubicado en Buchardo y Entre Ríos, se realizará este viernes desde las 19.30 la presentación oficial en San Rafael de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería , que tendrá lugar del 6 al 10 de mayo en General Alvear .

En ese marco, la embajadora departamental Julieta Romero atraviesa una intensa agenda de preparación con el objetivo de representar de la mejor manera al departamento en uno de los eventos más tradicionales del sur mendocino.

“Ya no queda nada para la fiesta. Nos estamos preparando con muchas capacitaciones, reuniones y actividades”, expresó Romero, quien detalló que su formación incluye clases de danzas folclóricas, oratoria y el desarrollo del proyecto que presentará durante la celebración.

La joven también participó recientemente del tradicional Día de Campo realizado en Soitué , donde vivió una experiencia que definió como enriquecedora tanto en lo personal como en lo formativo. “Pudimos compartir con gente del sector, participar de capacitaciones técnicas, conocer más sobre el ganado bovino de la región y entender mejor la realidad de la ganadería en Mendoza”, explicó.

Expectativas de cara a la Fiesta Nacional de la Ganadería

De cara a lo que viene, Julieta aseguró que sus expectativas están centradas en disfrutar la experiencia, dar lo mejor de sí y dejar una huella. “Estoy muy comprometida con todo lo que es ganadería y vendimia. Queremos representar de la mejor manera, pero también vivir la experiencia y mostrar todo el trabajo que hay detrás”, afirmó.

La actividad de esta noche funcionará como antesala del evento alvearense e incluirá diferentes propuestas para el público, como patio de comidas y espacios de encuentro. Desde la organización invitan a los vecinos a participar y acompañar a la embajadora local.