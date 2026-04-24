Ciudad de Mendoza: mujer y su nieta, víctimas de ataque a tiros en su hogar

Una mujer de 64 años y su nieta vivieron un momento de terror cuando fueron atacadas a tiros mientras estaban en el interior de su casa, en el oeste de la Ciudad de Mendoza, en tanto que afortunadamente ninguna de ellas resultó herida, luego de que todos los disparos impactaran en la fachada del hogar.
La agresión, con claros tintes mafiosos, ocurrió cerca de la medianoche en la manzana B del barrio Escorihuela, en la Ciudad de Mendoza, donde vive una mujer de 64 años -se reserva su identidad por pedido de los investigadores-.
Al menos dos sujetos que se movilizaban en moto atacaron a tiros la vivienda, donde los peritos encontraron al menos cinco impactos de bala en el frente de la casa y tres vainas servidas.
Ciudad de Mendoza: agresión con tintes mafiosos a una mujer y su nieta
El caso es investigado por estas horas por la justicia para determinar el móvil de la agresión, aunque la primera hipótesis fue una típica amenaza en un contexto de comercialización de estupefacientes.
Según contaron las propias víctimas, los dos agresores llegaron al lugar en moto, descendieron del rodado y sin mediar palabra dispararon varias veces contra la fachada del hogar.
Milagrosamente, ninguna de las mujeres resultó herida. Minutos después trabajó en la escena personal de investigaciones y peritos de Científica, quienes confirmaron el levantamiento de 3 vainas servidas.
Se espera por una ampliación de declaración de las víctimas y otros testigos para avanzar en el esclarecimiento de la agresión.