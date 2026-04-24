24 de abril de 2026
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Mendoza

Ciudad de Mendoza: mujer y su nieta, víctimas de ataque a tiros en su hogar

Una mujer sufrió una brutal agresión en su casa, en el oeste de la Ciudad de Mendoza, cuando estaba con su nieta.

Grave agresión en el oeste de la Ciudad de Mendoza.&nbsp;

Grave agresión en el oeste de la Ciudad de Mendoza. 

Foto: Yemel Fil
 Por Pablo Segura

Una mujer de 64 años y su nieta vivieron un momento de terror cuando fueron atacadas a tiros mientras estaban en el interior de su casa, en el oeste de la Ciudad de Mendoza, en tanto que afortunadamente ninguna de ellas resultó herida, luego de que todos los disparos impactaran en la fachada del hogar.

La agresión, con claros tintes mafiosos, ocurrió cerca de la medianoche en la manzana B del barrio Escorihuela, en la Ciudad de Mendoza, donde vive una mujer de 64 años -se reserva su identidad por pedido de los investigadores-.

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Ciudad de Mendoza: agresión con tintes mafiosos a una mujer y su nieta

El caso es investigado por estas horas por la justicia para determinar el móvil de la agresión, aunque la primera hipótesis fue una típica amenaza en un contexto de comercialización de estupefacientes.

Según contaron las propias víctimas, los dos agresores llegaron al lugar en moto, descendieron del rodado y sin mediar palabra dispararon varias veces contra la fachada del hogar.

Milagrosamente, ninguna de las mujeres resultó herida. Minutos después trabajó en la escena personal de investigaciones y peritos de Científica, quienes confirmaron el levantamiento de 3 vainas servidas.

Se espera por una ampliación de declaración de las víctimas y otros testigos para avanzar en el esclarecimiento de la agresión.

A principios de abril ocurrió un hecho similar, esta vez en el barrio San Martín de Ciudad, donde también tirotearon una casa y producto de la agresión una mujer resultó herida.

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