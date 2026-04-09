9 de abril de 2026
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Sitio Andino
Mendoza

Atacaron a tiros una casa en la Ciudad de Mendoza: una mujer herida

Un salvaje ataque a tiros se originó esta madrugada en una casa del oeste de la Ciudad de Mendoza. La agresión dejó una mujer herida.

La agresión ocurrió en la manzana 24 del barrio San Martín, en el oeste de la Ciudad de Mendoza.&nbsp;

La agresión ocurrió en la manzana 24 del barrio San Martín, en el oeste de la Ciudad de Mendoza. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

Un salvaje ataque con tintes mafiosos ocurrió en la madrugada de este jueves en el oeste de la Ciudad de Mendoza, donde una vivienda fue atacada a tiros y producto de la agresión una mujer resultó herida, al ser alcanzada por los vidrios de la ventana que estallaron al recibir un impacto de bala.

El dramático episodio ocurrió a las 3 de este jueves en el barrio San Martín, en el oeste de la Ciudad de Mendoza y la mujer herida debió ser asistida por personal médico.

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En tanto que producto de las pericias realizadas por Científica se estableció que los agresores efectuaron cerca de 15 disparos. De ese total, al menos 9 impactaron en la fachada e interior del hogar.

Atacaron a tiros una casa en la Ciudad de Mendoza: una mujer herida

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, cerca de las 3.10 ingresaron al 911 varios llamados que alertaban sobre un tiroteo en el barrio San Martín de Ciudad.

Captura
Salvaje agresión a dos mujeres en el oeste de la Ciudad de Mendoza.

Salvaje agresión a dos mujeres en el oeste de la Ciudad de Mendoza.

Cuando la policía llegó al lugar, testigos señalaron que dos sujetos con ropas oscuras atacaron a tiros una casa de la manzana 24, sobre calle Los Papagallos. Estas personas hablaron de entre 10 y 15 disparos.

En el interior de la vivienda había dos mujeres, una de las cuales sufrió heridas en su rostro al ser alcanzada por el vidrio de la ventana que recibió uno de los disparos.

En la escena trabajó personal de Policía Científica, quien secuestró varias vainas servidas de pistola calibre 9 milímetros. En ese mismo sentido, los peritos identificaron dos impactos en la pared de la casa, otros tres en una maceta y cuatro más en una heladera.

La víctima, de quien se reserva su identidad, fue trasladada al hospital Lagomaggiore, donde fue asistida por lesiones en su rostro.

Ahora la policía investiga lo ocurrido. Por el momento no hay detenidos.

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