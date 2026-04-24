24 de abril de 2026
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Estacionamiento medido

En mayo aumenta el Estacionamiento Medido en Ciudad: ¿cómo pagar más barato?

Desde mayo, el Estacionamiento Medido en la Ciudad de Mendoza será más caro. El valor se actualiza y habrá diferencia entre la modalidad tradicional y la App.

En mayo aumenta el Estacionamiento Medido en Ciudad: ¿cómo pagar más barato?.

En mayo aumenta el Estacionamiento Medido en Ciudad: ¿cómo pagar más barato?.

 Por Natalia Mantineo

A partir del próximo 2 de mayo, estacionar en el microcentro mendocino será más costoso. A través de un nuevo decreto, la Ciudad de Mendoza oficializó un aumento en el valor del Estacionamiento Medido estableciendo una diferencia de precios marcada entre quienes utilicen la tarjeta de papel y aquellos que opten por la aplicación digital.

A través del Decreto N° 15489-2026, publicado en el Boletín Oficial, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, dispuso una actualización en la tarifa del Estacionamiento Medido. La medida busca "adecuar el sistema a los costos actuales de los bienes y servicios", según los considerandos de la norma.

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Estacionamiento medido en San Rafael.

Estacionamiento medido en San Rafael.

Estacionamiento Medido: los nuevos precios desde mayo

A partir del segundo día del mes próximo, los conductores que estacionen en las calles de la Ciudad deberán abonar los siguientes montos por cada 30 minutos:

  • Tarjeta tradicional (papel): $500

  • Tarjeta digital: $400

El "truco" para pagar menos

La clave para mitigar el impacto del aumento está en el uso de la tecnología. La gestión municipal decidió mantener una brecha de precio para incentivar la digitalización del sistema.

De esta manera, quienes utilicen la App SEM (Estacionamiento Medido Digital) pagarán un 20% menos que aquellos que sigan optando por la tarjeta de papel comprada a los tarjeteros. En términos reales, por cada hora de estacionamiento, un usuario digital ahorrará $200 respecto al sistema tradicional.

estacionamiento medido ciudad de mendoza
Los conductores que abonen con la App obtendrán un descuento del 20%.

Los conductores que abonen con la App obtendrán un descuento del 20%.

Por qué aumenta y a dónde va el dinero

El incremento -que representa un salto del 66% en la tarjeta física respecto a los $300 que costaba hasta abril- tiene un fin social.

Según el Artículo 2° del decreto, lo recaudado ingresa directamente al "Programa Social de Estacionamiento Medido". Este programa es el que brinda sustento a cientos de familias mendocinas que trabajan como permisionarios en las calles del microcentro y zonas aledañas, permitiendo su inclusión en un sistema formal de trabajo.

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