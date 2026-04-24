Día Mundial contra la Meningitis: por qué se conmemora hoy, 24 de abril

Cada 24 de abril se conmemora el Día Mundial contra la Meningitis , una fecha que busca concientizar e informar a la población sobre esta enfermedad que, aunque es prevenible, puede manifestarse de forma silenciosa y provocar la muerte o dejar secuelas permanentes si no se detecta a tiempo.

La efeméride fue impulsada por la Confederación de Organizaciones de Meningitis , que propuso fijar el 24 de abril en alusión a las primeras 24 horas críticas en una persona con meningitis sin tratamiento adecuado, período en el que pueden desencadenarse consecuencias graves , especialmente en el cerebro y la médula espinal .

Debido a la gran cantidad de casos a nivel mundial y su potencial gravedad, con una alta tasa de mortalidad en pacientes no tratados , esta jornada invita a la reflexión y a la acción. Durante el día se desarrollan campañas, charlas y actividades educativas para profundizar el conocimiento sobre la enfermedad y promover la prevención .

La iniciativa también apunta a sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos oportunos, ya que, a pesar de ser tratable, la meningitis continúa representando un riesgo significativo para la salud pública.

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció como objetivo reducir de manera considerable los casos de meningitis para 2030. La meta incluye disminuir las muertes y discapacidades asociadas, mejorar el acceso al diagnóstico, garantizar tratamientos adecuados y fortalecer los sistemas de vigilancia y prevención a nivel global.

¿Qué es la meningitis?: síntomas y tratamiento

La meningitis es una inflamación de las meninges, las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Puede ser provocada por virus, bacterias u hongos, aunque la forma más grave es la bacteriana, ya que puede avanzar con rapidez y causar complicaciones severas si no se trata a tiempo.

Los síntomas suelen aparecer de forma repentina y pueden incluir fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez en la nuca, vómitos, sensibilidad a la luz, somnolencia y confusión. En bebés y niños pequeños, las señales pueden ser menos evidentes con irritabilidad, llanto persistente, rechazo al alimento o decaimiento general.

En cuanto al tratamiento, depende del origen de la enfermedad. La meningitis viral es la más frecuente y, por lo general, evoluciona de forma leve, con un abordaje basado en el control de los síntomas y reposo. En cambio, la meningitis bacteriana requiere atención médica urgente y tratamiento inmediato con antibióticos, ya que puede ser mortal o dejar secuelas graves como daño neurológico, pérdida auditiva o convulsiones.

En cuanto a los grupos de riesgo, la meningitis puede afectar a personas de cualquier edad, aunque algunos grupos son más vulnerables. Los recién nacidos tienen mayor riesgo de infecciones por estreptococo del grupo B, mientras que niños y adolescentes son más propensos a contraer meningococo y neumococo. En adultos, estas mismas bacterias siguen siendo las principales causas de meningitis bacteriana.

La detección temprana es clave. Ante la aparición de síntomas compatibles, es fundamental acudir de inmediato a un centro de salud, ya que la enfermedad puede evolucionar en pocas horas.

Fuente: ONU