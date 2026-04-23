Video: capacitan a brigadistas en Mendoza para mejorar el uso de aeronaves en incendios forestales

El Ministerio de Energía y Ambiente llevó adelante una capacitación intensiva sobre uso y seguridad de medios aéreos en incendios forestales, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas y la coordinación entre organismos.
Participaron bomberos, Defensa Civil y guardaparques en un entrenamiento clave para mejorar la coordinación en emergencias. Las imágenes.
El Ministerio de Energía y Ambiente llevó adelante una capacitación intensiva sobre uso y seguridad de medios aéreos en incendios forestales, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas y la coordinación entre organismos.
La actividad fue organizada por el Plan Provincial Manejo del Fuego, en conjunto con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), y reunió a brigadistas, bomberos y equipos técnicos que intervienen en emergencias.
El entrenamiento se desarrolló durante tres jornadas en el Aeroclub La Puntilla, con la participación de personal de Defensa Civil, Bomberos de la Policía, guardaparques —incluidos equipos de la Reserva Villavicencio— e instructores provinciales y nacionales.
Además, se incorporaron recursos aéreos como el helicóptero de la Policía de Mendoza, lo que permitió realizar prácticas operativas en condiciones reales.
La capacitación estuvo dirigida a brigadistas, personal de línea, jefes de brigada y cuadrillas, es decir, quienes cumplen funciones clave en la coordinación con aeronaves durante incendios.
Durante el curso se abordaron contenidos fundamentales para el trabajo conjunto entre brigadas terrestres y medios aéreos:
También se realizaron prácticas específicas como embarque y desembarque en helicópteros, reconocimiento de aeronaves y ejercicios de coordinación directa con tripulaciones.
En la tercera jornada se dictó el taller de Director de Tiro, una instancia clave para mejorar la efectividad de los lanzamientos de agua desde el aire durante los incendios.
“Se ha logrado integrar todos nuestros cuerpos de brigadistas junto al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y guardaparques, ya que la coordinación es sumamente importante para prevenir”, afirmó la subsecretaria de Ambiente, Nuria Ojeda.
Por su parte, el jefe del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Diego Martí, explicó que estas capacitaciones son centrales para optimizar la respuesta: “La seguridad del personal es la prioridad, promoviendo protocolos claros y una comunicación efectiva en escenarios complejos”.
En la misma línea, el director de Defensa Civil, Daniel Burrieza, destacó el trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado y remarcó que estas instancias forman parte de una estrategia articulada con organismos nacionales.
“Es gratificante trabajar de manera conjunta entre Nación, Provincia, municipios y distintas áreas como Seguridad y Ambiente”, sostuvo, y agregó que el municipio de Godoy Cruz colaboró con el suministro de agua para el operativo.
El curso se desarrolló bajo lineamientos del Sistema Nacional de Manejo del Fuego y estableció como requisito contar previamente con formación básica como combatiente de incendios.
Además, buscó incorporar conocimientos técnicos sobre el funcionamiento y las limitaciones de las aeronaves, con el objetivo de optimizar su uso en cada situación.
Desde el Ministerio señalaron que este tipo de iniciativas permiten consolidar un sistema de respuesta integral frente a incendios forestales, promoviendo la profesionalización de los equipos y el trabajo coordinado entre organismos provinciales y nacionales.