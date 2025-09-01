Rige en Mendoza un nuevo Estacionamiento Medido Digital: dónde será y en qué horarios

Estacionamiento Medido Digital en la Ciudad de Mendoza.

Por Florencia Martinez del Rio







Desde este lunes comienza a funcionar el Estacionamiento Medido Digital en el Parque Cívico. La implementación se oficializó a través del decreto 959 de la Ciudad de Mendoza, publicado en el Boletín Oficial. Buscan "una mejor organización de la movilidad"

Este sistema prepago, a través del uso de aplicación digital, se implementará desde el 1 de septiembre, de lunes a viernes, de 8 a 14.

Calles con estacionamiento medido digital: L. Peltier : márgenes sur y norte desde La Pampa a Belgrano.

: márgenes sur y norte desde La Pampa a Belgrano. Virgen del Carmen de Cuyo : márgenes sur y norte desde La Pampa a V. de Obligado.

: márgenes sur y norte desde La Pampa a V. de Obligado. Pedro Molina : margen sur desde Belgrano a Patricias Mendocinas.

: margen sur desde Belgrano a Patricias Mendocinas. La Pampa : margen oeste desde Pedro Molina a L. Peltier.

: margen oeste desde Pedro Molina a L. Peltier. Belgrano : margen este desde Virgen del Carmen de Cuyo a Pedro Molina.

: margen este desde Virgen del Carmen de Cuyo a Pedro Molina. Perú : margen oeste desde Virgen del Carmen de Cuyo a Pedro Molina

: margen oeste desde Virgen del Carmen de Cuyo a Pedro Molina Vuelta de Obligado: margen este y márgenes sur y norte.

Métodos de pago Aplicación SEM Mendoza : disponible en Play Store (como SEM Mendoza ) y en App Store (como SEM Mobile , seleccionando la opción "Mendoza"). Desde la app podés registrarte, cargar crédito y gestionar el tiempo de estacionamiento.

: disponible en Play Store (como ) y en App Store (como , seleccionando la opción "Mendoza"). Desde la app podés registrarte, cargar crédito y gestionar el tiempo de estacionamiento. Puntos de carga presenciales: disponibles en comercios señalizados, ubicados en las zonas donde se implemente el sistema.

"Resulta pertinente establecer esta modalidad de estacionamiento en todo el perímetro del Parque Cívico, ello en la búsqueda de consolidar un esquema de estacionamiento moderno, eficiente y digitalizado, contribuyendo a una mejor organización de la movilidad y al fortalecimiento de las políticas públicas de innovación en el espacio urbano", señala el decreto municipal publicado este lunes. pedido_289010_29082025