El Parque Cívico incorpora el Estacionamiento Medido Digital: cuándo y cómo funcionará

La Ciudad de Mendoza implementará el Estacionamiento Medido Digital en el Parque Cívico , consolidando así un esquema moderno y eficiente que ya ha demostrado excelentes resultados en otros sectores de la capital. A continuación, te contamos cuándo se pondrá en marcha y cómo funcionará .

Según la información oficial, la medida se pondrá en marcha desde el lunes 1 de septiembre , se basa en el éxito de la modalidad en calles como Arístides Villanueva, Belgrano y Juan B. Justo, y busca ordenar el tránsito, optimizar el uso del espacio público y mejorar la experiencia de los usuarios.

El sistema, que ya cuenta con más de 64.000 usuarios registrados , reemplazará al tradicional sistema de tarjetas en el perímetro del Parque Cívico, manteniendo el horario vigente de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 . Las calles incluidas en esta nueva etapa son:

La Pampa (entre Pedro Molina y Peltier).

De Sur a Norte:

Belgrano (entre Virgen del Carmen de Cuyo y Pedro Molina).

Perú (desde Virgen del Carmen de Cuyo a Pedro Molina).

De Oeste a Este:

Pedro Molina (entre Belgrano y Patricias Mendocinas).

Peltier (entre Belgrano y La Pampa).

De Este a Oeste:

Virgen del Carmen de Cuyo (entre La Pampa y Belgrano).

Peltier (entre La Pampa y Belgrano).

Conexión interna:

Vélez Sarsfield / Obligado (en conexión interna entre Virgen del Carmen y Perú).

Además, los tarjeteros que cumplían funciones en la zona serán reubicados en calle San Juan, recientemente habilitada tras obras, para continuar con sus tareas habituales.

Con esta implementación, la Ciudad apuesta a la innovación y la digitalización, favoreciendo un sistema más ágil, seguro y conectado. El estacionamiento medido digital no sólo facilita los pagos y el control, sino que también brinda beneficios adicionales: gracias a la comunicación en tiempo real entre controladores y conductores, se han podido avisar situaciones como luces encendidas, llaves olvidadas o ventanillas abiertas, mejorando la seguridad y la confianza de los usuarios.

Este avance refuerza la gestión de la capital mendocina en sus políticas de movilidad inteligente, ordenando los espacios de estacionamiento y contribuyendo a una circulación más eficiente en uno de los puntos neurálgicos del tránsito mendocino.

Estacionamiento Medido Digital: métodos de pago

Aplicación SEM Mendoza: disponible en Play Store (como SEM Mendoza) y en App Store (como SEM Mobile, seleccionando la opción "Mendoza"). Desde la app podés registrarte, cargar crédito y gestionar el tiempo de estacionamiento. Puntos de carga presenciales: disponibles en comercios señalizados, ubicados en las zonas donde se implemente el sistema. / Prensa Ciudad de Mendoza

