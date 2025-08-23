El Parque Cívico incorpora el Estacionamiento Medido Digital: cuándo y cómo funcionará

Atención

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Ciudad de Mendoza implementará el Estacionamiento Medido Digital en el Parque Cívico, consolidando así un esquema moderno y eficiente que ya ha demostrado excelentes resultados en otros sectores de la capital. A continuación, te contamos cuándo se pondrá en marcha y cómo funcionará.

Según la información oficial, la medida se pondrá en marcha desde el lunes 1 de septiembre, se basa en el éxito de la modalidad en calles como Arístides Villanueva, Belgrano y Juan B. Justo, y busca ordenar el tránsito, optimizar el uso del espacio público y mejorar la experiencia de los usuarios.

El sistema, que ya cuenta con más de 64.000 usuarios registrados, reemplazará al tradicional sistema de tarjetas en el perímetro del Parque Cívico, manteniendo el horario vigente de lunes a viernes de 8:00 a 14:00. Las calles incluidas en esta nueva etapa son:

  • De Norte a Sur:

La Pampa (entre Pedro Molina y Peltier).

  • De Sur a Norte:

Belgrano (entre Virgen del Carmen de Cuyo y Pedro Molina).

Perú (desde Virgen del Carmen de Cuyo a Pedro Molina).

  • De Oeste a Este:

Pedro Molina (entre Belgrano y Patricias Mendocinas).

Peltier (entre Belgrano y La Pampa).

  • De Este a Oeste:

Virgen del Carmen de Cuyo (entre La Pampa y Belgrano).

Peltier (entre La Pampa y Belgrano).

  • Conexión interna:

Vélez Sarsfield / Obligado (en conexión interna entre Virgen del Carmen y Perú).

Además, los tarjeteros que cumplían funciones en la zona serán reubicados en calle San Juan, recientemente habilitada tras obras, para continuar con sus tareas habituales.

Con esta implementación, la Ciudad apuesta a la innovación y la digitalización, favoreciendo un sistema más ágil, seguro y conectado. El estacionamiento medido digital no sólo facilita los pagos y el control, sino que también brinda beneficios adicionales: gracias a la comunicación en tiempo real entre controladores y conductores, se han podido avisar situaciones como luces encendidas, llaves olvidadas o ventanillas abiertas, mejorando la seguridad y la confianza de los usuarios.

Este avance refuerza la gestión de la capital mendocina en sus políticas de movilidad inteligente, ordenando los espacios de estacionamiento y contribuyendo a una circulación más eficiente en uno de los puntos neurálgicos del tránsito mendocino.

Estacionamiento Medido Digital: métodos de pago

  1. Aplicación SEM Mendoza: disponible en Play Store (como SEM Mendoza) y en App Store (como SEM Mobile, seleccionando la opción "Mendoza"). Desde la app podés registrarte, cargar crédito y gestionar el tiempo de estacionamiento.
  2. Puntos de carga presenciales: disponibles en comercios señalizados, ubicados en las zonas donde se implemente el sistema. / Prensa Ciudad de Mendoza

