¿Qué pinta este finde en Mendoza? Tres lugares, tres sabores y tres eventos imperdibles

Con la llegada del fin de semana, muchos mendocinos se preguntan: ¿qué pinta hacer estos días? Para que no te quedes sin opciones a último momento, en Sitio Andino armamos una selección de nueve propuestas imperdibles para disfrutar de Mendoza : tres lugares para recorrer, tres opciones gastronómicas y tres eventos que animan la agenda cultural de la provincia.

Cada semana encontrarás acá los mejores planes para organizar tu finde , ya sea con amigos, en pareja o en familia. Desde restaurantes, bares y cervecerías hasta paseos al aire libre, espectáculos, festivales y experiencias que vale la pena descubrir.

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Porque Mendoza siempre tiene algo para hacer … y acá te contamos qué actividades no te podés perder.

Dónde celebrar el Día Mundial del Pancho en Mendoza

El pancho es uno de esos clásicos que siempre resuelve cualquier apuro. Con el paso de los años, esta opción rápida y sabrosa se convirtió en un infaltable de reuniones, salidas y juntadas entre amigos. En su Día Mundial (24 de abril), te presentamos tres lugares donde podés disfrutarlo al máximo:

Fénix Panchos Ciudad: es un clásico de comida rápida ubicado sobre la Avenida San Martín 1945, en pleno centro de Mendoza. Se especializa en panchos abundantes y económicos, con distintas combinaciones y toppings, aunque también ofrece pizzas, hamburguesas y combos. Mr. Dog Calle Godoy Cruz: es un local de comida rápida ubicado en plena Ciudad de Mendoza, sobre la avenida Godoy Cruz. Se destaca por ofrecer panchos con distintas combinaciones, además de hamburguesas, papas con toppings y pizzas. Jurassic Panch: es un local de comida rápida ubicado en calle 25 de Mayo 130, en el departamento de San Martín. Se especializa en panchos con distintas combinaciones y toppings, además de ofrecer opciones como papas y otros acompañamientos.

pancho El pancho es un infaltable de reuniones, salidas y juntadas entre amigos

Agenda cultural en Mendoza: qué hacer este fin de semana

La provincia de Mendoza se destaca no solo por sus increíbles paisajes y propuestas turísticas, sino también por su variada agenda cultural, que cada fin de semana sorprende tanto a locales como a turistas. A continuación, te presentamos tres propuestas imperdibles para disfrutar durante estos días:

Tunuyán lanza más de 30 talleres gratuitos: estos se llevan a cabo en CIC, centros culturales y espacios comunitarios. El viernes habrá actividades en plazas, el sábado propuestas recreativas como zumba en parques y el domingo encuentros culturales en varios puntos del departamento. Para inscribirse, hay que acercarse de lunes a viernes por la mañana a las sedes municipales o centros de cada distrito. Turupatas propone un ciclo de teatro para las primeras infancias: se realiza en la Nave UNCUYO de Ciudad y ofrece funciones pensadas para niños de 0 a 6 años. Incluye espectáculos interactivos con música, juego y propuestas sensoriales durante el sábado y domingo, a cargo de distintos elencos. Ensamble Contemporáneo 4’33: es un espectáculo de música contemporánea que integra diversas disciplinas artísticas para ofrecer una experiencia sonora innovadora. La función será el domingo 26 de abril a las 20:00 en el Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo, Godoy Cruz.

Los espejos de agua más impactantes de Mendoza que tenés que conocer

Mendoza cuenta con una gran variedad de espejos de agua que sorprenden tanto a locales como a turistas. En esta ocasión, te presentamos tres opciones ideales para descubrir y disfrutar en buena compañía, rodeados de paisajes únicos:

Dique Potrerillos: es un embalse ubicado a unos 60 km de la ciudad de Mendoza, en plena cordillera. Es uno de los principales espejos de agua de la provincia y ofrece paisajes imponentes, además de actividades como deportes náuticos, kayak, pesca y picnic, convirtiéndose en un destino ideal para escapadas al aire libre. Dique El Carrizal: es un importante embalse que se encuentra entre los departamentos de Rivadavia y Luján de Cuyo. Rodeado de un entorno natural ideal para el descanso, ofrece actividades como pesca, deportes náuticos, paseos en lancha y espacios para picnic, además de contar con campings y servicios turísticos. Laguna de la Niña Encantada: es un espejo de agua de origen volcánico ubicado en el departamento de Malargüe, sobre la Ruta 40, al sur de la provincia. Se destaca por sus aguas cristalinas y el entorno de formaciones rocosas, además de estar rodeada de leyendas locales.

14 de Enero de 2025, Potrerillos, turismo, turistas, montaña mendocina, perilago, verano, Parador mirador El Dique Potrerillos, un clásico de Mendoza para disfrutar de paisajes y actividades Foto: Cristian Lozano

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