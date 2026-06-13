Mendoza registra unos 700 casos de esclerosis múltiple, con mayor impacto en mujeres

Cada 30 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple , una enfermedad crónica y autoinmune que afecta al sistema nervioso central y que, si bien no tiene cura, ha registrado avances científicos drásticos en los últimos años. Aunque en la provincia de Mendoza no existen estadísticas oficiales consolidadas, proyecciones epidemiológicas locales estiman que e ntre 600 y 700 personas conviven actualmente con este diagnóstico , registrándose una prevalencia significativamente mayor en mujeres que en hombres.

La Esclerosis Múltiple se caracteriza por el ataque del sistema inmunitario a la mielina , la capa protectora que recubre las fibras nerviosas. Como consecuencia de este proceso, se interrumpe o ralentiza la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, lo que puede provocar desde episodios transitorios hasta el deterioro permanente de ciertas funciones neurológicas si no se interviene a tiempo.

Andrés Barboza , médico neurólogo y director del Programa de Esclerosis Múltiple del Ministerio de Salud de Mendoza, explicó a Sitio Andino, el panorama local en base a los indicadores nacionales: "No hay datos oficiales de la provincia, sí estudios epidemiológicos en Argentina con resultados variables. Sin embargo, se estima que la prevalencia en el país está entre los 30 y 40 casos por cada 100.000 habitantes. Tomando estos cálculos, podríamos decir que en Mendoza hay entre 600 y 700 personas viviendo hoy con esclerosis múltiple".

El profesional detalló que la edad de aparición de las primeras manifestaciones clínicas suele ubicarse entre los 20 y los 40 años, consolidándose como una patología de adultos jóvenes en pleno desarrollo de sus proyectos personales, familiares y laborales. Aunque de manera mucho menos frecuente, el neurólogo aclaró que también puede manifestarse en niños o en adultos mayores de 50 años.

esclerosis multiples mujeres Principalmente afecta a mujeres.

La importancia del abordaje oportuno

El impacto de la enfermedad varía según cada paciente. Los síntomas pueden incluir:

Entumecimiento en las extremidades.

Sensaciones de descargas eléctricas.

Falta de coordinación.

Debilidad motriz.

Problemas para caminar y alteraciones visuales.

También pueden presentarse disfunciones en la vejiga, intestinos o en el plano sexual, así como cuadros de vértigo, fatiga y dificultades en la memoria o el habla.

A pesar de la complejidad del cuadro, el escenario sanitario actual en la provincia es alentador respecto a las alternativas terapéuticas disponibles. "Es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero existen tratamientos que modifican el curso de la patología y la transforman significativamente, sobre todo cuando uno empieza de forma precoz y utiliza terapias de alta eficacia", subrayó Barboza.

El objetivo primordial del Programa de Esclerosis Múltiple radica en neutralizar la progresión del daño. Según especificó el especialista, "hoy lo que se puede hacer es evitar que la persona tenga recaídas o lesiones nuevas en la resonancia magnética, y esto en el largo plazo se acompaña de una reducción significativa de la discapacidad".

Gracias al acceso a estas herramientas médicas, la realidad de quienes reciben el diagnóstico ha cambiado sustancialmente en la provincia. "Hoy, la mayor parte de las personas con esclerosis múltiple pueden hacer una vida normal, siempre y cuando mantengan su tratamiento", concluyó Barboza, remarcando que sólo un porcentaje menor de pacientes presenta formas agresivas de la enfermedad que avanzan de forma independiente a las terapias disponibles.