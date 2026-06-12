12 de junio de 2026
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Q' Lokura vuelve a Mendoza: cuándo es el espectáculo y dónde comprar entradas

El dúo cordobés se presentará en el Arena Maipú con una propuesta que recupera la esencia de los bailes cuarteteros. Conocé los detalles.

Q Lokura vuelve a Mendoza: cuándo es el espectáculo y dónde comprar entradas

Q' Lokura vuelve a Mendoza: cuándo es el espectáculo y dónde comprar entradas

Por Sitio Andino MuchoShow

La banda cordobesa Q' Lokura regresará a Mendoza para ofrecer una noche a puro cuarteto en el Arena Maipú. El ansiado espectáculo tendrá lugar el próximo sábado 20 de junio y se desarrollará en formato baile, una propuesta que busca recrear la esencia de los tradicionales encuentros cuarteteros que han convertido al género en uno de los más populares del país.

El grupo liderado por Nicolás Sattler y Facundo “Chino” Herrera llega en uno de los momentos más destacados de su carrera. Tras agotar seis funciones consecutivas en el Movistar Arena de Buenos Aires, la banda continúa sumando presentaciones en distintas provincias y consolidando su crecimiento a nivel nacional.

La presentación en Mendoza estará destinada exclusivamente a mayores de 18 años y promete transformar el Arena Maipú en una verdadera pista de baile. Con una puesta pensada para que el público viva la experiencia completa del cuarteto, el espectáculo combinará los grandes éxitos del dúo con los clásicos enganchados y sesiones que caracterizan sus presentaciones.

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Durante la noche sonarán canciones que se han convertido en verdaderos himnos para sus seguidores, como “Tattoo”, “Cuidado que te supero”, “Bailando bachata” y “Mil preguntas”, además de otras piezas que forman parte de su repertorio habitual.

Desde sus inicios, Q' Lokura ha logrado construir una identidad propia dentro de la escena cuartetera. Su fórmula combina una dinámica constante sobre el escenario, un repertorio cargado de éxitos y una conexión permanente con el público, generando espectáculos donde la energía no se detiene y el clima festivo se mantiene de principio a fin.

Las entradas para el show ya se encuentran disponibles a través de Ticketek.com.ar y también pueden adquirirse en la boletería del Arena Maipú, únicamente en efectivo.

Con miles de seguidores en todo el país y una convocatoria que no deja de crecer, Q' Lokura se prepara para reencontrarse con el público mendocino en una noche que promete música, baile y una auténtica celebración del cuarteto.

Todo lo que tenés que saber sobre Q' Lokura en Mendoza

  • Día y hora: sábado 20 de junio, a partir de las 22.
  • Lugar: Arena Maipú, en Emilio Civit y Maza, Maipú.
  • Entradas: Ticketek.com.ar y boletería del Arena Maipú (solo efectivo).

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