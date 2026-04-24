Maipú Municipio lanza una nueva edición de "Maipú Incuba" para impulsar emprendedores

Maipú Municipio abrió la convocatoria a una nueva edición de “Maipú Incuba” , un programa que brinda herramientas, formación y acompañamiento para potenciar ideas innovadoras y fortalecer el desarrollo emprendedor local.

La iniciativa está destinada a personas que cuenten con una idea, proyecto o producto y busquen desarrollarlo dentro de un entorno de capacitación y mentoría.

El lanzamiento oficial será el miércoles 29 de abril a las 19.00 horas en el Auditorio Marciano Cantero (Mercedes Tomasa de San Martín 1050). En ese marco, se realizará la charla “La IA como aliada para alcanzar el éxito emprendedor”, a cargo del facilitador Sergio García.

Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente a través de un formulario online, con plazo hasta el martes 27 de abril .

Una herramienta clave para el emprendedor

A lo largo de sus ediciones anteriores, Maipú Incuba se consolidó como un espacio clave dentro del ecosistema emprendedor del departamento, ofreciendo tutorías, acompañamiento en la comercialización y una evaluación de impacto al finalizar el proceso.

Entre los criterios de selección, se valora que los proyectos sean creativos, generen valor agregado, respondan a una necesidad del mercado y tengan potencial de crecimiento.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad emprendedora de Maipú que desee sumarse a este programa. Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrJne_XH0W2QCBRXCJJAzsFm__fex3xtOtuE9AzDNW8r3hxQ/viewform