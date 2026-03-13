El Gobierno de Mendoza destina una suma millonaria a una obra hídrica en el río Tunuyán. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La medida determina aumentar los fondos para este proyecto que forma parte del programa de inversión en infraestructura agrícola financiado originalmente por un préstamo del Banco Mundial, en el marco del Programa de Gestión Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR). Los recursos se incorporarán al financiamiento correspondiente al ejercicio 2026.

Fondos de la provincia de Mendoza para realizar la obra En el decreto, el Gobierno explicó que este incremento se realizó ante la falta de transferencias de fondos comprometidos por el Poder Ejecutivo Nacional, que derivó en que la provincia ratificara en 2025 un convenio para asegurar el financiamiento del proyecto. En ese acuerdo se dispuso la utilización de recursos provenientes del Fideicomiso de Administración de los Fondos por Resarcimiento de los Daños de la Promoción Industrial.

La ejecución de la obra está a cargo del Departamento General de Irrigación. A su vez, la coordinación y evaluación corresponde a la Entidad de Programación y Desarrollo Agropecuario, mientras que la administración contable y financiera depende de la Unidad de Financiamiento Internacional, bajo la órbita del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Con esta medida, los recursos destinados al proyecto se incrementaráb en $5.000 millones, con el objetivo de avanzar en la modernización del sistema de riego en el Río Tunuyán Inferior, una obra que busca mejorar la eficiencia hídrica y la producción agrícola en esa región de la provincia.