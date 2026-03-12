La inflación no baja y Luis Caputo argumentó que Argentina aún está en un "proceso de corrección de precios"

Tras conocerse el dato de la inflación de febrero, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , brindó su explicación acerca de la situación económica y los planes del gobierno.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) , confeccionado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , lleva seis meses superando los dos puntos porcentuales. Sin embargo, Javier Milei dijo públicamente que entre julio y agosto la inflación llegará a cero.

ofuscado Omar Félix salió con los tapones de punta contra Caputo y lo mandó a estudiar

respuesta Ulpiano Suárez también cruzó a Luis Caputo: "Lo invito a que venga a la Ciudad"

La inflación de febrero fue de 2,9%, igual que la de enero. La variación interanual se ubicó en 33,1%, mientras que la acumulada fue de 5,9%.

Este jueves, tras la difusión de los datos , Caputo usó sus redes sociales para explicar las cifras. "La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos , tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo, y una tendencia inflacionaria creciente", indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/2032169855210660059&partner=&hide_thread=false #DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,9% en febrero de 2026 con respecto a enero y 33,1% interanual https://t.co/bFx8TZTULF pic.twitter.com/ChEvJSQ4mY — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 12, 2026

Ordenamiento de precios y la inflación que no baja

Según el Ministro de Economía, la corrección de precios "es fundamental" para alcanzar finalmente el orden macroeconómico y el crecimiento sostenido.

Además, expresó que hubo "una suba de 10,3% en el Estimador Mensual de Actividad Económica entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2032176365747753388&partner=&hide_thread=false El Índice de Precios al Consumidor registró una variación de 2,9% en febrero. La inflación núcleo fue de 3,1%, en tanto los precios de los bienes y servicios regulados crecieron 4,3% y los estacionales se redujeron 1,3%.



La inflación interanual fue de 33,1%, con una suba… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 12, 2026

"El equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, con una evolución de los agregados monetarios consistente con el proceso de desinflación, y la mejora en el balance del BCRA son prioridades del programa económico que permitirán que la inflación converja por primera vez en décadas a niveles internacionales", concluyó Caputo.