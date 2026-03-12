12 de marzo de 2026
La inflación no baja y Luis Caputo argumentó que Argentina aún está en un "proceso de corrección de precios"

Hace seis meses que el IPC está por encima de los dos puntos y el gobierno busca que a mitad de año esté en cero. La explicación del Ministro de Economía.

 Por Sofía Pons

Tras conocerse el dato de la inflación de febrero, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, brindó su explicación acerca de la situación económica y los planes del gobierno.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), confeccionado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), lleva seis meses superando los dos puntos porcentuales. Sin embargo, Javier Milei dijo públicamente que entre julio y agosto la inflación llegará a cero.

La inflación de febrero fue de 2,9%, igual que la de enero. La variación interanual se ubicó en 33,1%, mientras que la acumulada fue de 5,9%.

Este jueves, tras la difusión de los datos, Caputo usó sus redes sociales para explicar las cifras. "La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo, y una tendencia inflacionaria creciente", indicó.

Ordenamiento de precios y la inflación que no baja

Según el Ministro de Economía, la corrección de precios "es fundamental" para alcanzar finalmente el orden macroeconómico y el crecimiento sostenido.

Además, expresó que hubo "una suba de 10,3% en el Estimador Mensual de Actividad Económica entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025".

"El equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, con una evolución de los agregados monetarios consistente con el proceso de desinflación, y la mejora en el balance del BCRA son prioridades del programa económico que permitirán que la inflación converja por primera vez en décadas a niveles internacionales", concluyó Caputo.

